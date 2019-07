Un verdadero drama se vivió este martes en Malagueño. Cuando una familia visitaba a su hija en un terreno donde hay varias casas, un perro raza dogo que pertenecía a una vecina los atacó.

Un hombre mayor, que junto a su esposa llegó de visita, fue el primero en sufrir la poderosa mandíbula del animal. "Cuando entra el matrimonio, el perro se levanta y va a recibirlos. Los olfatea y se quedaron quietos, ahí es cuando los ataca. El señor venía con un bastón", relató la dueña del dogo, Yanina Reina.

"Cuando yo grito empiezan a salir las hijas y los nietos. Yo metí a mis hijos adentro y a medida que iban saliendo para que no lastimara al abuelo, el perro iba agarrando al que se le cruzara", continuó.

La peor parte se la llevó una nena, a la que le mordió el brazo. "A una de las chicas la agarró del brazo, era la más golpeada. El dogo no respondía, estaba sacadísimo. Lo terminaron matando ellos para que la suelte", dijo Reina.

Según contó la mujer, tenía a la mascota hace siete años y nunca había tenido reacciones violentas. "No estaba atado porque ellos me habían dicho que no le tenían miedo. Se ha sentido invadido, capaz el error capaz fue nuestro de no tenerlo atado. Que me disculpen", cerró entre lágrimas.

Heridos

Las personas atacadas por el animal terminaron con importantes heridas. Uno lo intentó agarrar de la correa y le quebró la muñeca, por lo que lo trasladaron al Hospital San Roque. Otra de las mujeres agredidas se recupera en el Hospital Regional de Malagueño.