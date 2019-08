Durante el 2016 el total de víctimas fatales registradas en siniestros viales en todo el país alcanzó un total de 5.582, mientras que en el 2017 llegó a 5.611. El año pasado se registraron 5472 víctimas fatales. Es decir que si se comparan los dos últimos años (2017 y 2018), hubo 139 fatalidades menos.

En el caso de nuestra provincia, el informe estadístico nacional da un total de fatalidades de 161 para el 2016 y para el 2017 la misma cantidad. Y según este informe que si bien es preliminar, la cantidad de víctima no va a variar y llegó a 147, es decir un total de 14 fatalidades menos que el 2017.

Hay que decir que si se comparan los dos últimos años, el registro de fatalidades cayó casi un 2.5 por ciento, mientras que en cuadros comparativos similar con nuestra provincia el índice de fatalidad cayó casi un 9 por ciento.

Existen diferentes factores en nuestra provincia para que muestre estas bajas en cuanto a fatalidades en siniestros viales y son muy alentadores. En primer lugar hay que decir que los controles vehiculares en las rutas nacionales y provinciales en nuestro territorio fueron determinantes para que se disminuyan los siniestros viales que terminaron en fatalidades.

Importante trabajo

Teniendo en cuenta el alto índice de fatalidades y la cantidad de personas que resultaron heridas tras protagonizar los siniestros, nuestro diario dialogó con Daniela Ortiz, Directora Nacional de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial quien tiene a su cargo la Oficina de Atención a la Víctima, donde se brinda asistencia a los que resultaron lesionados, o a las personas que perdieron un ser querido, se les da contención, asesoramiento jurídico, apoyo social por si necesita tramitar una pensión, o rehabilitación automotriz de forma gratuita, y nuestra provincia está adherida esta oficina.

"Cualquier persona de cualquier lugar del país puede llamar a esta línea gratuita para recibir asesoramiento gratuito, es el 08001227464", dijo Ortiz.

Además la directora nacional dijo que "necesitamos tomar conciencia que la siniestralidad vial es mucho más grande que cualquier otro delito doloso en Argentina, porque las estadísticas así lo dicen y no tomemos medidas al respecto, como no exceder la velocidad, no respetar las normas de tránsito, conducir bajo los efectos del alcohol, por más de todo el esfuerzo que haga el estado, no vamos a poder palear esta problemática social que nos afecta a todos. Si cada persona que sube a un auto y toma las medidas correspondientes, los índices de siniestralidad cambiarían", dijo la coordinadora Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.