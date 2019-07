Raj Kumar, un hombre que se encontraba ebrio en su vivienda de Uttar Pradesh (India), destrozó a mordiscos a una serpiente que se deslizó hasta su domicilio y lo atacó el pasado 28 de julio.

Posteriormente, trasladaron a ese varón a un hospital, donde los médicos determinaron que se encontraba en situación crítica y necesitaba tratamiento de manera inmediata.

A drunk man bit a snake into pieces after the reptile attacked him at his house in Uttar Pradesh on Sunday nighthttps://t.co/u3DNViMIvJ