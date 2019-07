Se viene la tercera Copa“Tacita de Plata”

Jujuy volverá a tener la oportunidad de disfrutar de una competencia de taekwondo de alto nivel con un destacado número de participantes.

El certamen está organizado por la academia General Choi Hong Hi que dirige el instructor Luis Armella y será este domingo desde las 9.30 en las instalaciones de Club Atlético Gorriti. Allí, entonces, se realizará la 3º Copa “Tacita de Plata” de taekwondo a cargo de la academia General Choi Hong Hi que dirige el instructor Luis Armella.

El campeonato, declarado de interés legislativo, tendrá la presencia de los representantes de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca, Córdoba y las diferentes escuelas de la provincia que fueron invitadas.

Está destinado para diferentes categorías como ser: kids, infantiles, cadetes, juveniles, adultos, seniors, tanto cinturón de color como así también para los diferentes danes y será en forma y lucha.

Según lo establece el programa, está previsto que se realice primero la presentación de jueces y árbitros, después, desde las 9.30 el ingreso de los competidores y el público para luego a partir de las 10 dar la bienvenida oficial e iniciar la competencia.

A las 12 gups y dan, todas las categorías, mientras que a las 12.30 presentación oficial de autoridades. Desde las 13.30 vuelven a pleno las competencias.

Es sin duda un certamen que engalanará a Jujuy con una disciplina de contacto que pretende seguir creciendo.

Luis Armella pretende llevar el taekwondo a un gran nivel en esta provincia fomentando sobre todo la conducta deportiva. Es que los beneficios de la práctica continua del taekwondo son innumerables.

Muchos estudios han revelado que las personas que se practican regularmente una disciplina deportiva, a lo largo de su vida, tienen menos riesgos de obesidad, desarrollo de enfermedades crónicas, drogadicción, y este deporte no está exento a eso.