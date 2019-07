"Pachamama Joven 2019"

Desde la Dirección de Cultura de Abra Pampa convocaron a jóvenes puneños de 12 a 18 años y a adultos mayores de 60 años, a participar del Concurso Provincial "Pachamama Joven" edición 2019-Juegos Culturales Evita.

Fotografía: debe ser presentado en formato papel y digital, en formato jpg. Con un dispositivo de por lo menos 5 megapíxeles.

La instancia regional de las mismas, tendrá lugar en Abra Pampa el 12 de este mes, según precisó Juan Carlos Condorí, director de Cultura de Turismo de la ciudad, por lo que instó a todos quienes deseen participar a inscribirse a la brevedad en oficinas de la misma.

Las disciplinas concursantes en categorías: Sub 14, Sub 18 y adultos mayores son: Pintura, que podrá ser realizada con diferentes materiales: óleos, acrílicos, pasteles, tizas, acuarelas, témperas, lápiz, etc. Pueden incluirse técnicas mixtas, siempre que predomine el tratamiento pictórico. El soporte puede ser blando o rígido. Las obras deben ser originales y de autoría individual.

Cuento: El trabajo deberá ser inédito y no mayor a cuatro carillas (hoja tamaño A4). El trabajo debe ser presentado con los siguientes datos: nombre de la obra, nombre y apellido del participante, DNI, provincia, categoría en la que participa y teléfono y/o mail de contacto. Debe ser presentada en formato papel y digital, ser original y no haber ganado un premio anteriormente.

Danza: Destinado a parejas de baile que representen en sus obras la identidad y la cultura local. La pareja deberá presentarse ante el jurado con la música con la que se va a realizar la danza, grabada en un cd o pendrive. Para la evaluación no se tomará en consideración la vestimenta. Debe durar un máximo de 4 minutos. El tema a elección podrá ser resultado de una fusión o una pieza completa.

Categoría Sub 15 y Categoría Sub 18: Canto solista: Destinado a quien desarrolle una interpretación libre, acompañado/a o no de un instrumento y/o pista de audio pregrabada. Las obras podrán ser de autoría propia y/o interpretación libre. Más allá de la rítmica empleada los evaluadores priorizan la temática implementada para este año: "Somos Pachamama". Se contemplarán ritmos locales folclóricos o del cancionero popular, así como expresiones de arte callejero ligadas al rap, hip-hop, freestyle o simple improvisación.

Video minuto: Las presentaciones deberán ser inéditas. Deben ser originales, de autoría individual. El trabajo debe ser presentado en formato digital y no puede superar los 1.30 minutos de duración, más créditos incluidos. El jurado no evaluará la calidad de la imagen sino la historia y contenido de la misma. Debe ser entregado a cada órgano ejecutor en alguno de los siguientes formatos: .mov, .mpg .mpeg o .mp4. Deberá ser entregado en soporte físico (cd, dvd o pendrive).

En el caso que el dispositivo con el cual se realice el corto permite la grabación HD será aceptado, aunque no es condición excluyente. Sugerencia: esta disciplina explora las nuevas posibilidades tecnológicas digitales que producen nuevos formatos artísticos que permitan reflejar historias con identidad cultural y problemáticas sociales con necesidad de ser contadas por los adolescentes.

Conjunto musical y también Teatro

Categoría Única: de 12 a 18 años. Conjunto Musical: Estará formado por un mínimo de 3 participantes y hasta un máximo de 5 y podrá ser instrumental y/o vocal. Las obras podrán ser de autoría propia o interpretación y tendrán como máximo de duración 5 minutos. Cada banda seleccionada para la Instancia Nacional deberá llevar sus propios instrumentos.

Teatro: Los elencos podrán estar formados por 3 a 5 participantes. Las obras no podrán tener una duración mayor a 15 minutos. No se tendrá en cuenta el vestuario de los actores como así la escenografía a la hora de evaluar. En la obra podrán utilizarse objetos y utilería. Puede ser tanto de autoría individual o colectiva, como de autores reconocidos. Se priorizará la temática implementada para este año, bajo el lema “Somos Pachamama”.