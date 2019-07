Preocupa menor provisión de vacunas en las salitas

Madres que concurren con sus hijos desde hace semanas no pueden cumplir con el esquema de inmunización.

Ante las reiteradas quejas de vecinos de la ciudad de San Pedro de Jujuy por la falta de vacunas en los distintos puestos de salud, la directora regional Evangelina Vechetti aclaró la situación que está viviendo el servicio de vacunación en la "Perla del Ramal".

En declaraciones a El Tribuno de Jujuy, la funcionaria de salud expresó que ante la ausencia o falta de vacunas en los puestos de salud, los vecinos, en vez de decir "No hay vacunas", deben dirigirse al hospital "Guillermo Paterson".

En ese sentido aclaró que algunas veces se presenta una disminución o demora en la entrega de las vacunas a los puestos de salud, entonces se deja en las bases, que son los hospitales (de San Pedro, La Mendieta y La Esperanza). Por lo tanto allí se efectúa la atención y vacunación.

Vechetti reconoció que desde el 2018, hay un faltante de la vacuna meningocoxica que se coloca a los 11 años y que lamentablemente hoy no está en el sistema de salud pública. El resto de las vacunas presenta en algunos casos diferentes tipos de demoras, pero esto no dificultaría el cumplimiento del esquema de vacunación.

En el caso de la vacuna antigripal, ya se cubrió a la población de riesgo y aún se cuenta con dosis para colocar a cualquier ciudadano que lo requiera.

La vacuna que se coloca a los bebés a los 5 meses de edad, que previene la meningitis, estaría teniendo algún tipo de dificultad.

Sobre el particular, dijo que esta vacuna actualmente sólo se está colocando en el hospital.

"Puede ser que algunas veces el paciente venga y no haya dosis, pero les pedimos que sigan viniendo porque se los va a vacunar. No es que no haya vacunas en existencia, sino que es la logística la que muchas veces está fallando", advirtió.

Prevención del VPH

Con respecto a la vacuna que también se coloca a los 11 años y previene el VPH, informó que sí se puede encontrar en los puestos de salud y en el hospital. En caso de que vayan al puesto de salud más cercano a su hogar y no encuentren vacunas, el personal debe anotarlos y avisarles el día que puedan concretar la vacunación, indicó Vechetti.

Teniendo en cuenta esta situación, la funcionaria pidió a la población que visite el hospital Paterson y se llegue hasta el vacunatorio que funciona de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 14, con su carnet de vacunas y el DNI.

Aunque desde las autoridades de Salud se intenta llevar tranquilidad a la población, hay muchos reclamos diarios sobre la falta de vacunas en todos los puestos de salud. Madres que concurren con sus hijos desde hace semanas y no pueden cumplir con su esquema de vacunación. Por lo tanto, representa un problema para muchas de ellas, ya que el carnet de vacunas es un requisito para realizar trámites o renovar beneficios como la AUH.

Lo cierto es que, comparado con el año pasado, la provisión de vacunas desde Nación a las provincias se ha visto notoriamente reducida. Algunos hablan de más del 30%. Desde Jujuy los pedidos se hacen, pero es el Gobierno Nacional el que no estaría cumpliendo con ese servicio que, sin duda, pone en riesgo la salud de toda la población.