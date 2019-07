El precandidato Alberto Matuk presentó la lista “Confluir” para las Paso

En medio de canticos y gritos de euforia, Alberto Matuk y Yolanda Canchi se presentaron en el edificio de ATSA para dejar en claro que van a competir en las PASO dentro del Partido Justicialista, donde compiten otras cinco listas más.

El diputado provincial habló sobre los precandidatos que lo acompañan en la difícil misión de poder ser el ganador dentro de las internas del partido. “Estoy orgulloso de decir quienes me acompañan, Yolanda Canchi, Carlos De Aparici, Tomas Pacci, Lorena Navarro, Sonia Sedan, un grupo maravilloso el que me acompaña, con todo el compromiso el de trabajar por un Jujuy mejor, distinto, que es el que todos necesitamos”.

Por otro lado, el precandidato habló sobre el motivo de su candidatura y el objetivo de competir por un lugar en octubre. “Es una coyuntura electoral que queremos afrontar, nos creemos dignos, legitimados para competir en esta instancia de diputados nacional, ser diputado nacional es una herramienta que va a permitir la transformación que nosotros pretendemos”.

Siguiendo con la presentación, Matuk cargó contra el gobierno provincial por la difícil situación actual. “El gobierno ignora lo que sucede en la sociedad jujeña, que hoy no llegan a fin de mes, que no encuentran trabajo y que no saben cómo hacer para ganar las facturas que cada vez son más caras, por lo que es necesario involucrarse y dar alternativas reales a los votantes”.

Por último, habló sobre las listas y dijo que “las condiciones no son iguales para todos, eso no está bien, creo que es una injusticia, pero respetamos las decisiones”.