La “Parka” Quispe a punto de ser boxeador profesional

Sigue la puesta a punto. Ariel Quispe es un boxeador palpaleño que está pronto a ser profesional, pero regresó a Jujuy para ser parte de la 5º velada denominada “Noche de Campeones” que se realizará el viernes 12 del corriente en la “Federación de Básquet”, organizada por Chunay Boxing Club y fiscalizada por la Comisión Municipal de Box.

“Estuve dos meses y medio en Buenos Aires en Valentín Alsina, partido de Lanús, y ahora empezó el receso. Estoy siendo instruido por 4 profesores, entre ellos Leandro ‘Trini’ Albornoz y ya tuve cuatro peleas de las cuales gané tres, dos por nocaut y una por puntos, y fueron televisadas por TyC Sports, y una que me fue mal por fallo dividido. En el Sindicato de la Carne convivimos con 9 compañeros que algunos son profesionales y el resto amateur”, contó el pugilista sobre su vida en Capital Federal.

“Son de diferentes edades y lugares, Córdoba, La Pampa, Capital Federal”, prosiguió la “Parka” de Palpalá.

También confesó que “por temas económicos volví a Jujuy, aunque allá nos ayudan con la estadía y alimentación, pero lo poco que tenemos lo compartimos, y volví para trabajar y volver con plata que es esencial en Buenos Aires. Hasta ahora sólo surgió la de mi entrenador en Jujuy que es Avelino Camacho para pelear en una velada donde estarán la ‘Pumita’ Carabajal y la ‘Tigresa’ Acuña donde pelearé contra un duro rival de Tucumán. Ojalá logre vencerlo, pero vengo con buen ritmo y físicamente a pleno”, sostuvo agregando que “por eso invito a todos mis seguidores, amigos, vecinos y amantes del boxeo para que apoyen al púgil palpaleño porque daré una buena pelea con promesa de nocaut”, anunció Quispe que se medirá con Patricio Manino.

En el mismo sentido aclaró que “a fin de año debutaré como profesional y la primera pelea la haré en Buenos Aires, ya me confirmaron desde el Sindicato de la Carne de Lanús. Vieron el progreso mío y que tengo la oportunidad de llegar lejos. Me motiva mucho y seguir trabajando día a día por eso me apoyo en Dios que siempre me ayudó”.

Esta incursión para la “Parka” Quispe es un paso adelante y por ello explicó que “con 28 años me preparé muy bien y fui evolucionando, es mucho el sacrificio pero se aprende demasiado por el nivel que en Buenos Aires tienen. Cambian los trabajos, lo técnico y te cuidan mucho en la alimentación, hay horarios donde las exigencias son medidas. Entrenamos de lunes a sábados pero lunes, miércoles y viernes salimos a correr por la mañana y a la tarde hacemos guanteo, aeróbic y bolsa. Y los martes, jueves y sábados son de guanteo y por la mañana hacemos funcional en otro gimnasio”, finalizó Ariel Quispe, un pugilista que comenzó con las artes marciales.



Avelino Camacho pide acompañen a los deportistas

Un amante del pugilismo. Avelino Camacho es el instructor que encaminó el rumbo de Ariel Quispe cuando todavía se desempeñaba en kick boxing.

“Ariel es un boxeador que está maduro, viene trabajando hace 10 años en deportes de contacto y lo de Buenos Aires le hizo abrir los ojos, psicológicamente está cambiado con un objetivo de ser profesional. Hace días recibimos la invitación de Fabián Aramayo y con recursos propios lo trajimos en medio de las vacaciones para que siga compitiendo y no pierda ritmo en la categoría hasta 64 kg frente a un boxeador avezado que tiene más de 30 peleas”. Pero Camacho siente que no hay apoyo suficiente, por eso destacó: “Tendría que haber un acompañamiento constante a nuestros deportistas”.