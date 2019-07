Tarifa social eléctrica podría llegar a 20 mil beneficiarios

Se estima que unos 20 mil usuarios se registrarán para obtener la tarifa social de energía eléctrica. En la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) se continuará recepcionando los trámites hasta el 31 de este mes, fecha hasta la que se prorrogó el plazo para presentar la documentación y realizar el reempadronamiento.

Habían comenzado con la inscripción el 6 de abril y hasta hace una semana rondaban los 10 mil inscriptos, que suman entre los que ya tenían el beneficio más unos tres mil nuevos registrados.

Hasta entonces estaban siendo subsidiados unos 70 mil usuarios, por lo que unos 50 mil podrían quedar fuera del beneficio si no se acercan para ser evaluados por su condición actual de empleo, desempleo, consumo o discapacidad, entre otras condiciones.

"Por eso es que el Gobierno de Jujuy, entre no más de seis o siete provincias, decidió con un costo altísimo para el presupuesto provincial, seguir sosteniendo la tarifa social, pero para seguir cubriendo a quienes estén en condiciones de tener el beneficio", precisó el titular de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu), Héctor Simone.

El subsidio tiene un costo de 20 millones de pesos mensuales que son afrontados por la Provincia de Jujuy.

Simone explicó que se comenzó a movilizar el registro a fines de junio y ahora continuó, por lo que instó a los interesados que estén en condiciones a acercarse y no esperar hasta los últimos días.

Además, Simone estimó que seguramente se establecerán franjas de beneficio según diferentes consumos. Indicó que el plazo vencía el 28 de junio en un primer momento, pero el objetivo de la extensión de la fecha es para terminar con la reinscripción de beneficiarios.

Aclaró, sin embargo, que no todas las personas que realizaron el trámite tienen garantizado el beneficio, y es que -explicó- su aprobación está sujeta a la evaluación y cruce de datos con Anses, Cinti y si cumplen con requisitos y condiciones que les permitan ser contemplados, como el consumo e ingresos de quienes viven en la vivienda.

Se prevé evaluar por ello el consumo, que tendrá un tope contemplando también la cantidad de gente que habita en la vivienda, además si tiene el servicio de gas natural porque de lo contrario contar solo con energía eléctrica supone para esa familia mayor consumo.

Los topes de los ingresos aún no están determinados, pero estarán en relación a la canasta básica y a la canasta total familiar, y se contemplará la cantidad de personas que vivan en la misma vivienda.

"Según esta combinación de cosas, cantidad de ingresos y de consumo, se determinarán los nuevos parámetros", precisó Simone, en relación a la modalidad en que se evalúa a los postulantes al beneficio de la tarifa social.

Aunque desconoce por qué no se registró un mayor número de aspirantes al beneficio de la tarifa social, dijo que se incrementó la demanda en los últimos días de junio. Aclaró que en la Susepu no es el único lugar donde se tramita el beneficio, sino también en las oficinas que Ejesa tiene en muchas localidades del interior de la provincia.

"En este momento estamos esperando que nos manden una cantidad importante, que ya deben haber acumulado en estas oficinas", afirmó sobre la cobertura en el interior de la provincia. Los usuarios deben realizar el trámite en los municipios y comisiones municipales, en la capital en Centros de Participación Vecinal (CPV) y en Ejesa, en sus sedes de toda la provincia.

Los requisitos para el beneficio social

La documentación que deben presentar incluye fotocopia de la última factura emitida; del DNI del titular del servicio y de los miembros del grupo familiar. De ser beneficiario de programa social, presentar documento que acredite tal situación o fotocopia del último recibo de percepción del subsidio.

Si es trabajador en relación de dependencia, jubilado o pensionado, beneficiario de pensión no contributiva, trabajador desocupado que percibe seguro de desempleo, es titular de pensión vitalicia o veterano de guerra, deben presentar fotocopia de recibo de haberes o pensión emitida por el empleador y/o Anses, respectivamente.

Si está inscripto como monotributista o monotributista social, presentar comprobante de inscripción de Afip; si es empleado de servicio doméstico presentar fotocopia de comprobante de pago de aportes realizado por el empleador. Si es una persona con discapacidad debe acreditar con CUD otorgado por el Ministerio de Salud de la Provincia. Si forman parte del grupo familiar conviviente y tienen ingresos deberán cumplimentar con los requisitos antes mencionados para distintos tipos de beneficios.

En cuanto a los requisitos vinculados a la discapacidad, Simone explicó que desde la Susepu hablaron con el Ministerio de Salud donde hay un equipo que trabaja en el tema, por lo que estimó que habría problemas en virtud de la tardanza, pero aclaró que no se puede incluir en el beneficio sin certificado porque debe haber un respaldo.

Con respecto a Anses, pese a las demoras, el certificado es ineludible porque debe constar si se trata de una persona con jubilación mínima o sin trabajo, al igual que la constancia de Inmuebles que dé cuente que tiene una casa y no dos.