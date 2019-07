Scaloni aseguró que quiere seguir en la Selección

Confirmó sin vueltas que Claudio Tapia lo ratificó hasta el 31 de diciembre y, aunque no lo confiese, sabe que si el equipo sigue evolucionando en este semestre, tiene grandes chances de quedarse para las Eliminatorias y la Copa América del próximo año.

"Hablé con el presidente hace poco y continuamos hasta diciembre. No se habló de más allá. Estaré al frente de los seis partidos que vienen. Después la AFA deberá tomar una decisión", dijo en la amplia sala de conferencias del imponente Arena Corinthians.

Fue después de la cena de este jueves en el hotel Pullman Ibirapuera cuando Tapia le comunicó al nacido en Pujato la decisión, adelantada por Clarín ese mismo día. El deseo de Scaloni, aunque no lo haga público, es seguir más tiempo. Tuvo conexión con el grupo nuevo que moldeó y vio respuestas dentro y fuera de la cancha que le dan seguridad para el futuro.

"Yo estoy bien y muy cómodo en la Selección. No puedo hablar más allá de diciembre. Asumí un reto difícil. Puede decir que cualquiera lo hubiera hecho (por el recambio), pero no fue fácil y lo sacamos adelante. Ya no me siento a prueba. Creo que mi prueba ya pasó. Fue traer estos pibes, que se pusieran la camiseta, hacerlos competir como compitieron contra Brasil. Algunos dirán que lo hice bien, otros mal, pero yo hablo del plural: lo que teníamos que hacer lo conseguimos", expresó un Scaloni firme y plantado, que confesó haber crecido como profesional en todo este tiempo.

"Se cansaron de decir y de remarcar sobre mi falta de experiencia. Y es verdad. Ahora, dicho esto, soy otro entrenador. Empecé en lo más alto. No todos tienen esta oportunidad y estoy eternamente agradecido. Siento que tengo más experiencia, que desde el partido con Guatemala al de Brasil hay una diferencia grande. No sé si estoy capacitado, pero sí que soy otro entrenador", reveló sus sensaciones a modo de conclusión a casi un año de su asunción en la Mayor tras la salida de Jorge Sampaoli, de quien era colaborador.

Antes de continuar hablando de balances y del futuro, el DT de 41 años volvió a referirse al arbitraje de Roddy Zambrano contra Brasil en la semifinal y no tuvo ningún tipo de filtro para admitir que vio una mano negra.

"Nos pasó algo curioso. Lo charlábamos en el auto viniendo para acá... Normalmente al otro día, más en frío uno se tranquiliza y se le va la bronca, pero acá fue al revés. Cuanto más pasa el tiempo más nos damos cuenta de que nos sacaron algo. Lo teníamos en la mano. Hicimos los méritos. El tema del VAR, del arbitraje, los detalles chiquitos... Nos damos cuenta de que algo pasó y que fuimos perjudicados. Pero hay que dar vuelta la página", comentó.

Y cuando parecía que el tema había quedado atrás, fue el propio técnico quien volvió a ponerlo sobre la mesa como respuesta a otra pregunta, con una frase contundente: "Estos pibes jugaron contra 70 mil personas y contra cuatro u ocho hombres de negro(por los árbitros de campo y del VAR)".

Ya con la cabeza nuevamente enfocada en las conclusiones y en lo que viene, Scaloni remarcó la evolución del grupo y del equipo: "A partir de Qatar nació otro espíritu. Jugamos de otra manera y terminamos con una mejor imagen. Sabíamos que no llegábamos como candidatos, pero que íbamos a crecer partido a partido. Hoy hay jugadores en los que hace cinco o seis partidos la gente no tenía confianza. Hoy creo que sí, por querer tomar el mando del equipo cuando Leo estaba marcado. En las ruedas de prensa anteriores a la Copa América, hablábamos que Lo Celso tenía que ser Lo Celso, Paredes y De Paul, lo mismo. Varios lo hicieron, Lautaro también. Sergio (Agüero) no hace falta decirlo. Hablamos de los jóvenes y tomaron la posta y demostraron que pueden jugar en la Selección".

Para los históricos, hubo un párrafo aparte y un pedido especial para los periodistas: "Que no se hable más de históricos: son jugadores de la Selección. Ellos no tienen que decir si vienen o no vienen más. Que sea el DT el que lo diga. Tienen la posibilidad de seguir estando en mi consideración Es bueno que haya un mix".

