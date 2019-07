Siguen sin aparecer encuestas para saber la imagen de los candidatos en Jujuy

Presentadas y oficializadas todas las listas en la provincia, aún no se hizo pública ninguna encuesta que muestre la imagen y la intención de voto de cada candidato.

Falta poco más de un mes para las elecciones Paso en la provincia, donde muchas listas juegan, quizás, su elección más importante, puesto que permitirá saber que tiene cada candidato realmente y poder ser los representantes únicos de los diferentes frentes en la provincia.

Sin dudas que la elección más interesante se dará dentro del Partido Justicialista, donde cinco listas pelearán para saber quién es el único representante en octubre. La diputada Carolina Moises es la única que tendrá la boleta presidencial pegada a su lista, dejando a las otras cuatro listas con boleta corta, es decir, solamente llevando diputados nacionales.

Está claro que subestimar no está en los planes de nadie, ya que también estará compitiendo el ex candidato a gobernador, Julio Ferreyra, donde muchos lo tienen como el verdadero generador de votos de la última elección del PJ. Además, también competirá su ex compañero de fórmula, Adrián Mendieta, quien logró hacer una buena alianza con diferentes intendentes y referentes del interior de la provincia.

Por el lado del oficialismo, en este momento todo es calma, ya que tiene la lista definida hace tiempo y solo queda esperar el arranque oficial la campaña para recorrer la provincia y ver la reacción y el acompañamiento de los jujeños.

Otro que partiría con chances de pelear por un lugar es Alejandro Snopek, quien irá pegado a la boleta de Lavagna, lo que permitiría, en el mejor de los casos, tener un arrastre interesante y poder posicionarse.

De todas formas, este análisis quedará en la memoria cuando se conozcan los primeros números de encuestas y saber realmente qué imagen tiene cada uno y cuanto más puede crecer o perder en todo este mes.

Por el momento no hay números fijos, o por lo menos que se conozcan, por lo que los candidatos siguen recorriendo la provincia con la ilusión intacta de saber que todos pueden tener las mismas chances.