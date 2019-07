Continúan los operativos de garrafa social en la ciudad

Con la suba del 3% anunciada los primeros días del corriente mes por la Secretaría de Energía de la Nación, el costo de la garrafa social alcanza los $ 380 y se la puede conseguir a través de los más de ochenta puntos de distribución de este producto a cargo de los Centros de Participación Vecinal (CPV) en distintos puntos de la capital.

Distintas zonas

Desde Descentralización y Calidad de Gestión de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy indicaron que esta semana realizarán el operativo en el barrio Chijra y otras zonas de la ciudad.

Asimismo, durante esta semana se estuvieron entregando las garrafas sociales en el CPV del B6, del barrio Alto Comedero y el CPV del barrio Belgrano, también lo hicieron en el CPV "La Isla" en el barrio San Martín y el CPV "Éxodo Jujeño", en el barrio la Tupac, en el CPV "18 Hectáreas" (desde la chatarrera) y en el Centro de Atención Municipal (CAM) de Huaico.

En este sentido, el director general de Descentralización, Daniel Ruiz, aclaró que los datos publicados en el Boletín Oficial en la disposición 104/2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles del Ministerio de Hacienda, el precio de referencia de la garrafa es de $ 295,37 para la garrafa de 10 kilos que no incluye IVA, ni ingresos brutos, ni impuesto, por lo que agregándole estos últimos ítems el costo se va a $ 350, valor que también está establecido en las planillas de resoluciones.

"Ese precio es el que se vende en la puerta de la empresa de las distribuidoras" dijo Ruiz, agregando que en el caso de la garrafa social, tiene un precio que es accesible a $ 380" sostuvo.

Explicó así que para que el valor de la garrafa social sea el mismo en distintos puntos de distribución de la provincia, se prorratea entre el costo del transporte, "por lo que nosotros pagamos un extra más que son $ 40, por lo que la garrafa social se va a $ 380", cerró.

Programa Hogar

En paralelo, el subsidio del programa Hogar, al que acceden unas 2,3 millones de familias también tuvo un incremento del 5,17%.

El Estado pagará $ 183 por cada garrafa.

El cálculo de consumo se ajusta en función de la época del año, la zona geográfica del beneficiario y la cantidad de integrantes del grupo familiar.

Por otro lado, según datos oficiales, alrededor del 80% de los hogares del país que consumen gas envasado reciben el subsidio.

Las opiniones

DAVID SORUCO, DESEMPLEADO

La mínima suba del gas envasado me afecta totalmente y más ahora que estoy sin trabajo. En el mes suelo invertir en dos garrafas para utilizarla en la cocina y el calefón. Espero que no sigan subiendo las cosas porque sino se torna insostenible porque la plata ya no alcanza. Yo voy a comprar la garrafa desde Alto Comedero hasta Río Blanco, en las distribuidoras el precio siempre es más bajo.

AGUSTINA FARFÁN, AMA DE CASA

Voy desde el barrio Alto Comedero hasta la distribuidora de Río Blanco para poder comprar la garrafa de 10 kilos, donde se la consigue a un costo más económico. Antes llamaba a YPF para que me traigan una garrafa, la última vez que la solicité me querían cobrar $ 480 y hoy en las distribuidoras la consigo a $ 350. Soy madre soltera, tengo tres hijos y actualmente tengo muchos gastos.

JOEL FARFÁN, ALBAÑIL

Yo vivo en Bajo Éxodo, del barrio Alto Comedero, allí el precio de las garrafas es muy caro. Una vez al mes voy hasta las distribuidoras a comprar gas. Sé que este mes subió un 3 % el gas envasado, no es mucho a comparación de otros lugares en donde subieron hasta $ 150. En casa utilizamos la garrafa sólo para cocinar y otros gastos esenciales. Espero que no se sigan dando subas.

MATÍAS DÁVILA, CHOFER

Yo vengo a comprar el gas envasado desde Chijra hasta la distribuidora de Cuyaya. En mi barrio, el envase llega a costar $ 380. Y ni hablar de otros lugares, donde sale mucho más caro casi $ 500.

Al mes suelo comprar dos garrafas y eso que en casa vivimos solo dos personas. Con estas subas ya no se puede vivir, las cosas siguen aumentado y se hace imposible llegar a fin de mes con el sueldo.

MIGUEL ABENDAÑO, EMPLEADO

Yo vengo desde Palpalá hasta la distribuidora de Cuyaya para poder comprar el gas envasado. Durante el mes suelo comprar dos garrafas, eso alcanza para una familia tipo. Aunque sea mínima la suba se siente y además nos dijeron que seguramente haya otros incrementos para los siguientes meses. Hoy en día cuesta mucho abastecer los gastos del hogar. A veces uno trata de llegar con lo justo.