Descartan que arenavirus se contagie por coquear

El infectólogo jujeño Carlos Remondegui aclaró que no hay peligro de contagio y ninguna información oficial.

Ante la viralización de un preocupante mensaje que atribuye al consumo de hojas de coca el contagio de un virus hemorrágico en Bolivia que se llevó varias vidas, el infectólogo y jefe de Capacitación del Ministerio de Salud, Carlos Remondegui, aclaró que no hay que sumarse a la psicosis por ese tipo de falsa información.

El arenavirus en Bolivia fue confirmado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (EEUU).

Pese a que el Ministerio de Salud de Bolivia aclaró que no hay una situación de riesgo para la comunidad en general, ya que sólo están expuestos los que viven cerca de esos roedores selváticos y los trabajadores de salud que tratan a los contagiados, desde Salta se viralizaron algunas notas al respecto. En ellas se advierte el posible contagio por consumo de hojas de coca, que estarían infundadas.

Al respecto, el infectólogo que es consultor en Infectología y responsable de Capacitación de infectólogos del Ministerio de Salud de la provincia, Carlos Remondegui, aclaró el tema descartando lo viralizado.

"No hay que psicotizarse con esas noticias exageradas y amarillentas. Hace veinte años o más tuvimos una epidemia acá y en Bolivia y en ningún momento la coca fue un elemento de contagio. Estos casos vienen de enero de este año, y si hubiese sido la coca ya se hubiese multiplicado por miles no solamente en Bolivia. Hace una o dos décadas hubo un brote en el Beni y casi mil casos de personas y 180 muertos, pero en ningún momento se pensó que la coca era el vehículo. Así que no hay motivo por ahora, si aparece algo serio se buscará la evidencia", precisó Remondegui.

Sostuvo que si bien existe el arenavirus, aseguró que no tiene nada que ver con el coqueo. Explicó que si aparece alguna prueba se verificará lo que por ahora no es porque no hay prueba científica, y es que estimó que quizás se trate de alguna cuestión política.

Con ello, el médico descartó por ello la viralización de una sospecha de que la enfermedad del virus se esté transmitiendo y propagando por "coca contaminada".

De hecho, el Ministerio de Salud de Bolivia informó en un comunicado, que está publicado por redes sociales oficiales, indicando que la transmisibilidad del arenavirus es limitada y muy baja. Detalló también que se trata de un virus lábil y que no sobrevive demasiado tiempo en contacto con el ambiente, es decir que sobrevive poco tiempo fuera del ratón, y se combate con agua clorada y lavandina.

En el mismo comunicado aclaró que, "por lo expuesto los productos alimenticios y otros insumos procedentes de la región del norte paceño, no están afectados por el arenavirus", con lo cual aseguró que el consumo no puede ser considerado un riesgo para la población.