Intervienen comisaría y arrestan a los efectivos

Fuentes oficiosas indicaron que ayer, la Justicia dispuso la intervención de la seccional 28º de la localidad de Santa Clara y se procedió al arresto del personal policial, entre ellos, al jefe de dicha dependencia, la que de acuerdo a testimonios de los vecinos, permaneció cerrada sin atención al público.

Aunque no se proporcionó aún información oficial, se supo que la medida que escandalizó nuevamente a la Policía de la Provincia, se hizo efectiva tras una denuncia efectuada, que daba cuenta de que policías permitían el ingreso de mujeres, para mantener sexo con los detenidos que permanecen en las celdas de la comisaría de aquella zona rural, ubicada en el departamento Santa Bárbara, distante a unos 35 kilómetros al este de San Pedro de Jujuy.

Pese al hermetismo que gira en torno al hecho, se supo que tras la denuncia, los ayudantes fiscales de las delegaciones Nº 3 y 1 Juan José Calderari y Agustín Jarma, respectivamente, junto a algunos jefes de área de la Unidad Regional 2 y efectivos policiales, se hicieron presentes en el lugar, para llevar adelante la medida, procediendo al arresto del jefe de la seccional, de un oficial y de un suboficial y se investiga si hay otros efectivos que estarían involucrados en el hecho.

Por el hermetismo que gira en torno al insólito episodio, se desconoce si es uno solo el delito en el que estarían involucrados o si habría otros.

Ayer, fuentes judiciales apuntaron que se actuó de prevención, que por el momento no habría imputación alguna y que se llevan adelante actuaciones informativas.

Al ser consultadas sobre el motivo por el cual intervinieron dos delegaciones fiscales, indicaron que por jurisdicción, la localidad de Santa Clara corresponde a la Delegación Fiscal Nº 3, pero que al intervenir el área de Sumario de la Unidad Regional 2, la misma está a cargo de la Delegación Fiscal Nº 1, de allí que haya participado de la respectiva medida.

De acuerdo a lo expresado por vecinos del lugar, se supo que desde hace tiempo, vienen denunciando distintas irregularidades perpetradas por algunos efectivos, pero nunca fueron escuchados, hasta que ayer finalmente la Justicia actuó. Aunque los vecinos expresaron que la comisaría permanecía cerrada hasta horas de la tarde y que no había atención al público, se supo que desde una de las delegaciones se dijo que la dependencia policial no se cerró y que no hubo atención mientras se llevaba adelante el procedimiento. De todos modos, la gente del lugar, solicitó que se arbitren medidas para enviar a algún responsable y a efectivos policiales, ya que al tratarse del último día hábil, temían que la comisaría quedara cerrada durante el fin e semana largo, quedando la población a merced de los delincuentes.

Las actuaciones informativas están a cargo de la Unidad Regional 2, con la participación de las delegaciones fiscales Nº 3 y 1 y la Fiscalía de Investigación Nº 12 a cargo del fiscal Ernesto Resúa.