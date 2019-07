Para criticar, primero debemos empatizar

Muchos sienten a diario esa necesidad de realizar críticas que casi nunca son constructivas y solamente se relacionan a pensamientos propios de cada uno que se forjan mediante construcciones sociales y banales siguiendo principios de la “sabiduría popular” (lo que se dice en la calle) o de lo que ven en la televisión, donde a veces la realidad se distorsiona.

A esos principios que son más falsos que verdaderos, se le puede agregar otros que son extraídos de las redes sociales. Escenario donde, en estos tiempos, se originan debates profundos en los que usuarios desparraman sus críticas que, como dije más arriba, no son para nada constructivas.

Estas se pueden leer en grupos de Facebook o cuando, por ejemplo, nuestro matutino sube alguna noticia a sus redes que por más que tengan un contenido solidario o trate de buenas acciones que realizan los ciudadanos, siempre habrá alguien con un comentario que descalifique eso o que le quite valor.

Hay que mencionar que muchos de estos usuarios que se la dan de opinólogos sin fundamento son “trolls”, es decir perfiles falsos, que crean cuentas solamente para hacer daño y perturbar a otros usuarios.

Por eso, sería muy fructífero para todos, y no solo dentro del ambiente de las redes sociales, que la gente critique o brinde su opinión empatizando, es decir, poniéndose en el lugar del otro. Creo que esa es la única manera de decir algo acertado y que sume, algunos lo hacen, pero muchos no y solamente hacen daño.

Esto pasa mucho también, aunque sea difícil de creer, dentro del voluntariado jujeño. Por más que sean espacios donde se realicen acciones nobles y solidarias, siempre hay alguien que tira su comentario negativo. Y los que lo hacen, generalmente son quienes no participan ni se involucran en problemáticas sociales. Lo único que hacen es criticar y no hacer nada.

Por más que esto ya se haya hecho un hábito en las redes sociales y que sea común leer ese tipo de comentarios, estaría bueno que los críticos tomen conciencia porque esas opiniones desacertadas pueden restarle ayuda a quienes más lo necesitan. Si no querés involucrarte, no lo hagas, pero no interrumpas lo que hacen otros.

Sentir empatía es entender el sufrimiento del prójimo, saber que no todos tienen las mismas posibilidades y oportunidades. Entender que a algunos la vida les pagó mal o no tomaron las mejores decisiones para afrontarla, y entonces ahora la padecen. O simplemente entender que no todos piensan de la misma forma, ni viven igual.

Los tiempos cambiaron, las sociedades antiguas ya no existen más y eso se originó debido a que muchas personas que antes la pasaban mal se levantaron para pedir que se cumplan sus derechos. Y si ese pedido es realmente verdadero y se hizo sin molestar o dañar a alguien me parece espléndido que se haga efectivo. Pero no todos piensan así y no dejan de criticar a quienes piensan distinto, o se visten distinto, o tienen orientaciones distintas a las socialmente establecidas.

Ni ellos, ni los que realizan actos solidarios, merecen recibir ese tipo de mensajes porque no molestan a nadie ni hacen daño. Por eso, estaría bueno que la gente si va a criticar que lo haga con fundamentos y poniéndose en el lugar del otro.