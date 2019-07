El capitán argentino tomó la decisión de no asistir a la ceremonia de premiación.

Lionel Messi indignado, no fue a recibir la medalla por el tercer puesto

No fue un sábado positivo para Messi, más allá del 2-1 a Chile. Venía derechito, de darle el pase de gol a Agüero en el 1-0 y en busca de más. Ya 2-0, tuvo un cruce con Medel y, en ese mano a mano, lo echaron mal cuando era para amarilla. Leo no podía creer la segunda roja en su carrera que generó tantos memes, se tuvo que ir luego de protestarle al juez paraguayo Mario Díaz de Vivar.

Messi estaba tan caliente por haberse ido expulsado en el primer tiempo que ni el tercer puesto lo puso de humor (mirá el foto a foto de ese momento). Así, no fue a la premiación, a recibir la medalla del podio. ¿Prohibido por la roja? No, porque Medel sí estuvo con sus compañeros. En cambio faltó el mejor del mundo en la Argentina. Incluso en la foto de todos: posaron con el cartel del tercer puesto y no estaba el 10. Los jugadores llamaron al cuerpo técnico para que se sumara, pero nunca apareció Messi.

Caliente la Copa América de Messi (debe cumplir en Eliminatorias la sanción, aparentemente), quien se vistió de líder de la Selección como nunca, dando la cara siempre. El martes había explotado por la no utilización del VAR contra Brasil y ahora por la roja equivocada que le sacaron. Messi dio la cara en la Copa pero no al final, dándole la espalda a la premiación, demostrando que esto que pasó no se lo olvida tan fácil.