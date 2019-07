"La idea es volver para la Argentina cuando viejitos"

Roberto Melano es un microbiólogo jujeño que hace 17 años vive en Canadá, actualmente en la ciudad de Toronto junto a su esposa Sandra y a sus hijos Julieta y Martín.

Como muchas de las historias ya contadas, esta familia también decidió permanecer en el exterior debido a la crisis política y económica por la que atravesó la Argentina desde el 2001.

"La idea inicial era irnos para hacer una experiencia posdoctoral pero resultó que nos quedamos más tiempo" contó Roberto y explicó que habiendo considerado la difícil situación en la que permanecía la Argentina decidieron quedarse. Y así es que encontraron un trabajo permanente, compraron su casa y actualmente sus hijos ya van a la universidad en Toronto.

Llegaron a ese nuevo país en 2002, con sus niños de 6 y 7 años y con un inglés un tanto flojo, sin familiares ni amigos a quien recurrir. Así, juntos y en familia afrontaron la nueva vida. "Mis niños eran muy pequeños cuando nos mudamos aquí pero se las tuvieron que aguantar", recordó.

"Afortunadamente por nuestra profesión nos manteníamos leyendo publicaciones en inglés, por lo que sí sabíamos leer pero hablar muy poco y nuestro hijos absolutamente nada. Pero en un par de meses eran ellos los que ya nos estaban corrigiendo cómo hablar el inglés", comentó risueño el jujeño.

La vida en Toronto

Durante su período de adaptación fue que Alberto descubrió en Toronto una ciudad apacible, con un respeto mayúsculo y muy segura.

"Lo que hizo que nos quedáramos acá fue, entre otras cosas, la estabilidad política y económica, además es un país muy seguro y tranquilo en el que ocurren cosas como en todos lados pero con la diferencia en que aquí no hay rejas en las casas y si cerramos las puertas con llave es por costumbre y no por necesidad. Y si nos olvidamos abierta la puerta no pasa nada", describió.

Gracias a "El Gaucho"

La lejanía y la nostalgia se apaciguan gracias a la existencia de "El Gaucho", una especie de mercado que ofrece productos argentinos.

"Comemos lo mismo que comíamos allá porque tenemos la suerte de contar con ‘El Gaucho’ donde se consigue dulce de leche, yerba, alfajores, etc. También hay una carnicería con cortes argentinos y una panadería que tiene facturas y sándwiches de miga", comentó.

Contó que pese a que los precios son muy altos debido al costo de vida de esa ciudad, vale la pena poder sentirse un poquito más cerca de casa.

Allí no tienen amigos jujeños ni del norte del país, pero sí de otras provincias que "cada vez que nos vienen a visitar aprovechan para ir a ‘El Gaucho‘ y proveerse de nuestras exquisiteces", comentó.

En contacto con los amigos

Alberto vivió su niñez y parte de su juventud en el barrio San Pedrito donde hasta hoy permanece la casa de sus padres y a la que llega por lo menos una vez por año para visitar y mimar a su madre.

La distancia tampoco lo alejó de sus entrañables excompañeros de la Escuela de Educación Técnica 1 "Escolástico Zegada". "Cada vez que vuelvo a Argentina nos juntamos una vez por año con un grupo de excompañeros del secundario, en cada una de las provincias en que viven. El año pasado fue en Tucumán y este año toca en Jujuy, y el año que viene si todos pueden, en Toronto", contó Alberto y agregó: "Nos mantenemos bien unidos y mantenemos la amistad a lo lejos desde hace 30 años".

Así, Alberto junto a su esposa Sandra tienen previsto volver a la tierra natal para hacer las visitas de rigor y para recargarse de las energías necesarias para continuar su vida en un país lejano donde "la única familia que tenemos son los amigos que nos hicimos aquí", concluyó.

“Todo argentino en el exterior añora volver”

“Todo argentino en el exterior siempre añora volver a la tierra natal, pero regresar aunque sea de visita para estar con la familia y los amigos atempera esa nostalgia”, expresó Roberto Melano. El jujeño dejó bien en claro que siempre está en su pensamiento volver a su tierra pero lamentó también que las condiciones en la Argentina no sean muy buenas. “Nos encantaría estar viviendo en Argentina si las condiciones fueran similares a las que tenemos aquí en Toronto, pero lamentablemente la historia de la Argentina se repite cada diez años y esa situación es la que nos hace pensar dos veces en volvernos a trabajar allí”, dijo el jujeño. Como soñando un futuro no muy lejano comentó que siempre pensó en volver a vivir a Jujuy, pero a un lugar más tranquilo como la Quebrada a la que consideró que hoy en día ha cambiado mucho desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Pese a los pros y a los contras no descartó en algún momento de su vida regresar al país junto a su esposa Sandra. “La idea es volver para la Argentina cuando estemos viejitos, pero ya iremos buscando donde asentarnos”, cerró.