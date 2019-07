"Ser artesana es algo natural en mí, es mi pasión"

En épocas de frío como esta, en Jujuy es muy típico decir que no hay nada mejor que unas medias, un gorro o una manta de lana de llama u oveja. Marcela Mancilla es una de esas personas que dedica su tiempo a confeccionar todo tipo de prendas en fibras naturales de llama y oveja.

La artesana reconoce en las materias primas naturales nobleza, durabilidad y belleza por lo que elige trabajar sólo con estas fibras con técnicas 100% manuales, dedicando largas horas a la confección de cada prenda o producto sabiendo que no se imagina haciendo otra cosa.

Cuando dialogamos con Marcela le propusimos recordar sus inicios en las artesanías tejidas y no pudo precisar una fecha porque recuerda que desde niña aprendió de su abuela las técnicas básicas.

"Mi abuela era de Volcán y ella me enseñó lo que sabía y había aprendido de su mamá y sus abuelas. Aprendí algunos puntos y sobre todo a amar las lanas naturales sin ningún aditivo industrial. Desde joven estudié muchas técnicas de tejidos, algunas muy antiguas y otras modernas y hasta hoy sigo buscando diferentes técnicas para incluir el diseño a los productos artesanales", indicó Marcela.

También nos contó que la artesanía es algo que heredó de toda su familia, "tuve un tío que hacía muebles y adornos de madera de cardón, unas tías que tejían. Antes la gente del Norte era tejedora en su mayoría. Criaban animales y al mismo tiempo procesaban la lana hilándola y haciendo tejidos. Ser artesana es algo natural en mí. Quizás es más fácil comprar ropa industrial y revenderla en un negocio, pero a mí me gusta lo que hago y encuentro pasión en eso. No es un hobby, no es un trabajo porque no vivo exclusivamente de mis artesanías, sino que es una elección y no me imagino haciendo otra cosa".

Sobre las dificultades y satisfacciones que le da su oficio indicó que lo más difícil es la comercialización y la falta de reconocimiento a la artesanía auténtica y que lo más satisfactorio es la devolución de la gente, "que entiende que cuando se lleva un producto mío, se lleva un producto lindo, auténtico y de fibras naturales. Eso enriquece nuestros días y nos impulsa a seguir haciendo lo que uno sabe".

La artesana indicó que en esta etapa de su vida encara también su rol docente con el propósito de transmitir lo aprendido y sobre todo las técnicas de las artesanías auténticas que implican realizar todo el proceso de producción a partir de materias primas sin incluir productos industrializados. "Creo que en Jujuy estamos perdiendo el conocimiento de la realización de artesanías, vemos que no hay artesanos jóvenes".

Consideró que uno de los motivos de la falta de reconocimiento a las artesanías auténticas, es la comercialización excesiva de tejidos industriales, "que no tiene nada que ver con una prenda hecha con lanas naturales. Una prenda industrial nunca se comparará con una hecha a mano, las prendas de lanas naturales duran muchísimos años. Yo aún tengo prendas de mi abuela, tengo frazadas tejidas que se usan todos los años y aún continúan en buen estado". Sobre la comercialización de los productos en temporada turística indicó que todos los años participa de la feria municipal, ya que "es la única oportunidad para vender mis tejidos que preparé todo el año".

Paseo de artesanos

Marcela comercializa sus productos en el Paseo de Artesanos ubicado en calle Urquiza. Su local se encuentra frente a la estación de venta de GNC. Allí desde la lejanía se puede observar los colores relucientes de las lanas de oveja teñidas con los tonos claros beige y marrones de las lanas de llama de las diferentes prendas.