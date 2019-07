La lista de todos los ganadores de los Martín Fierro Federal 2019

GANADORES DEL MARTÍN FIERRO FEDERAL EN TELEVISIÓN

PERIODÍSTICO



El Ventilador (Canal Once - Paraná - Entre Ríos)

INTERÉS GENERAL



Cena con amigos (Canal 2, La Capital - Mar del Plata)



DOCUMENTAL



Empresarios argentinos (Canal 12 de CCC San Miguel de Tucumán - Tucumán)



DEPORTIVO



ADN extremo (LU88 TV Canal 13 - Tierra del Fuego)



CULTURAL/EDUCATIVO



Educación y cultura para vos (Canal 4 de Cable Express - Santiago del Estero)



ENTRETENIMIENTOS



Tu mejor idea (Canal 7 Mendoza - Las Heras, Mendoza)



INFANIL



Loquitos por el fútbol (Canal 14 de Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero)



INFORMATIVO



Noticiero 7 (LW TV CANAL 7 HD - Santiago del Estero)



AGROPECUARIO



Pasión por el vino (Canal 7 - Las Heras, Mendoza)



MUSICAL



Santiago es pueblo que baila (Canal 14 de Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero)



DE SERVICIOS



Integrándonos (Canal 8 - San Juan)



TEMAS MÉDICOS



ADN (Ahora la Discapacidad es Noticia Canal 10 - Mar del Plata)



FEMENINO/ CULINARIO



Junto a ellas (Telefé Tucumán - Tucumán)



HUMORÍSTICO



Eber es mundial (5RTV - Santa Fe)



LABOR ANIMACIÓN/ CONDUCCIÓN FEMENINA



Gisela Filas - (Canal 7 LW81 - Santiago del Estero)



LABOR ANIMACIÓN/ CONDUCCIÓN MASCULINA



Carlos Hernández (Canal 7 - Las Heras, Mendoza)



LABOR PERIODÍSTICA



Lisandro Cavatorta - Botelos (Telefé - Rosario)

GANADORES DEL MARTÍN FIERRO FEDERAL EN RADIO

INTERÉS GENERAL



La movida de la noche - (Juan A. Mateyko - Radio Mitre - Córdoba)



PERIODÍSTICO



El puente (Radio Mitre - Rosario)



DOCUMENTAL



Así peleamos en Malvinas (FM de las Américas FM 86.5 - Bahía Blanca)



DEPORTIVO



Superdeportivo (La Súper Radio FM 96.3 - Río Negro)



CULTURAL/ EDUCATIVO



Borges por radio (Radio Universidad Tucumán 94.7 - Tucumán)



AGROPECUARIO



Campo en acción (Radio General Urquiza - Paraná, Entre Ríos)



MÚSICA CIUDADANA O TANGO



El tango cuenta sus cosas (FM Sonar 97.9 - La Pampa)



MÚSICA CLÁSICA



Pequeña serenata nocturna (FM Galaxia 95.7 - Chubut)



MÚSICA FOLCLÓRICA



Pago donde nací (Radio Panorama 100,1 - Santiago del Estero) (segundo Martín Fierro)



MÚSICA POP/ MODERNA/ JAZZ



Costumbres argentinas (Radio Metropolitana 103,7 - Rosario)



DE SERVICIOS



Buscando el origen (Radio Continental - Córdoba)



TEMAS MÉDICOS



Llegó el doctor (FM Patagonia Andina - Río Negro)



HUMORÍSTICO



¿Qué pretende usted de mí? (Radio Universidad de Córdoba - AM 580 - Córdoba)



ENTRETENIMIENTOS



Club 3 (Radio Fish - Tucumán)



INFANTIL



Bichitos de luz (Fm Omega - Trenque Lauquen)



INFORMATIVO



Informa Provincia - Radio Provincia de Bs. As - La Plata)



ANIMACIÓN/ CONDUCCIÓN FEMENINA



Natalia Calderón - Del otro lado (Radio Seis - San Carlos de Bariloche)



LABOR ANIMACIÓN/ CONDUCCIÓN MASCULINA



Juan Alberto Mateyko - La movida de la noche (Radio Mitre - Córdoba)



LABOR PERIODÍSTICA



Eduardo Aller - No te des vuelta (Fm Cielo - La Plata)