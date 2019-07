La solidaridad jujeña le hace frente al frío

Una cadena solidaria se extendió en la provincia para ayudar a personas en situación de calle. Cientos son los jujeños que en los últimos días, en medio de la ola polar que azota al país, brindan apoyo y acompañamiento a las personas que más lo necesitan.

Según un relevamiento de El Tribuno de Jujuy, en el interior de la provincia no se observa la misma problemática que en capital.

En este contexto, grupos de amigos, fundaciones deportivas, clubes, asociaciones sin fines de lucro y agrupaciones sociales decidieron reunirse y trabajar para ayudar a la población más vulnerable, que sufre del frío.

Las iniciativas son muchas y tienen el mismo objetivo: acompañar la realidad que viven muchos jujeños, que no tienen un techo para cobijarse y hacen de las calles un lugar para vivir, y de la basura un plato para alimentarse.

Si bien la campaña solidaria se inició en Buenos Aires, no tardó en extenderse a la provincia. Con gran ayuda de las redes sociales, las convocatorias se multiplicaron en pocas horas y los jujeños empezaron a movilizarse para colaborar con el otro.

Actualmente son muchos los lugares donde se recibe la colaboración de todos los vecinos con ropa, frazada y alimentos no perecederos para poder brindar ayuda.

Si bien el sol se hizo presente en la jornada de ayer, el frío continuará durante esta semana, las jornadas serán algo más cálidas y acorde al invierno y no tan extremas como los últimos días. Las mínimas que se esperan durante los próximos días rondarán los 10 grados, con máximas que no superarán los 20º.

Con este panorama, diversas organizaciones continuarán realizando operativos para brindar asistencia a personas en situación de calle para que pudieran pasar la noche en lugares abrigados, recibir alimento y ropa.

Las convocatorias continúan abiertas en toda la ciudad, quienes puedan acercarse a dar una mano, tan necesaria por estos días, podrán seguir colaborando con donaciones.

Cabe destacar que ante esta realidad, la vocación de servicio, la conciencia social y la solidaridad se pone de manifiesto una vez más, en la unidad de las personas puesta al servicio de la comunidad.

“Más gente se acerca a comer”

Jorge Hiruela, presidente de la Fundación “Manos Abiertas”, explicó a El Tribuno de Jujuy que actualmente desde su espacio tienen contabilizadas “unas 95 personas en situación de calle”, pero aclaró que no se trata de cifras oficiales ni estadísticas.

Hiruela explicó que “en la provincia no se vive la misma situación que en las ciudades más grandes” y aclaró que “en Jujuy, particularmente, no hay familias enteras en situación de calle, son dos familias, pero se trata de situaciones particulares”.

Sobre esta problemática, el referente de la fundación aseguró que “hay muchísima gente en situación de calle como consecuencia de las adicciones”.

“Nosotros referenciamos la situación de calle, que es muy compleja, con una cuestión de falta de valores”, dijo Hiruela y resaltó la importancia de reforzar los “vínculos familiares y amistosos, para evitar que una persona vulnerable, al menor inconveniente, pueda caer en esta situación”.

Consultado sobre el crecimiento de esta problemática, afirmó que desde la fundación “no notamos que se haya acrecentado”, pero observó que “se distribuyen más porciones de comida en el día” y advirtió que “hay más gente que se acerca a comer, pero no está en situación de calle”.

Hiruela resaltó que las personas más afectadas son los hombres de todas las edades y agregó que “en San Salvador tenemos identificadas unas 5 mujeres en esta situación”.

En este sentido lamentó que no haya un lugar para alojar exclusivamente a las mujeres.

Hiruela comentó que las zonas que frecuentan las personas en situación de calle son: el parque San Martín, la guardia del hospital “Pablo Soria”, el Mercado de Concentración y las instalaciones de la exterminal.

Finalmente, el voluntario resaltó la importancia de que “la gente empiece a visibilizar la problemática, más en estas épocas frías donde corre peligro la vida de las personas”.

El trabajo para ayudar a quien lo necesita

Por otra parte, Cintia Páez, directora provincial de Protección Integral de Personas Adultas Mayores, explicó a El Tribuno de Jujuy que “muchas veces las personas en situación de calle se niegan a recibir ayuda y nosotros solo podemos acompañarlos en el silencio y brindarles un plato de comida caliente”.

Explicó que para ayudar a una persona en situación de calle “uno tiene que derribar mucha resistencia y hacer un trabajo basado absolutamente en la confianza y el respeto”.

En este sentido, Jorge Hiruela explicó que “al entrar en contacto con una persona en situación de calle, lo primero que hay que hacer es llamar al 103 o 911, para solicitar ayuda”.

“Cada uno de los organismos que asisten a estas personas activan sus correspondientes protocolos, con los cuales son derivados a donde corresponda, según la necesidad”, dijo Hiruela y agregó que “el trabajo debe ser multidisciplinario, para ayudar a la persona a recuperarse, en caso, por ejemplo de que sufra de algún problema de adicción”.

El voluntario destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Estado para dar solución a esta problemática y brindar el apoyo que necesitan las personas que se encuentran vulneradas en alguno de sus derechos.

Además, destacó que el trabajo de un voluntario “tiene que ser un trabajo dedicado con amor, cariño y una sensibilidad que solo los tiene el voluntario”.