Las redes sociales se hacen solidarias

Ayudar al otro a través de Facebook, Instagram o Twitter es común en estos tiempos.

La sociedad atraviesa actualmente una época en la que parece que todo pasa por las redes sociales.

En este contexto, no es extraño que la solidaridad haya encontrado en estos espacios una gran compañera.

La realidad demuestra que se aprovechan fuertemente al momento de encarar campañas solicitando ayuda para un determinado fin.

La solidaridad en tiempos de redes sociales tomó un fuerte protagonismo en los últimos años y son incontables los casos en los que se pide la colaboración de todos para cooperar en una causa, ya sea compartiendo un mensaje en Facebook, una historia en Instagram o retuiteando algo en Twitter.

Lo mejor de su existencia es que las personas se unen a estas acciones de manera voluntaria, pero para cumplir con los objetivos de la campaña hay que organizarse un poco y establecer un plan de acción.

Hay quienes se resisten a la utilización y quienes aún piensan que "no sirven para nada". Pero del otro lado hay quienes usan estos espacios en la red para colaborar con la sociedad en general y en todos los aspectos de la vida, quienes además se dieron cuenta del potencial que tienen como impulsoras de solidaridad.

Desde campañas para recaudar fondos para ayudar a una persona a costear los gastos de alguna enfermedad y hasta para pedir colaboración con hogares que albergan perros, las redes sociales se convirtieron hoy en una herramienta fundamental de la sociedad para movilizar la solidaridad de las personas y demostrar que en el mundo aún queda gente buena, capaz de empatizar con las desgracias ajenas.

Gimnasia y Esgrima abre sus puertas para colaborar

El club Gimnasia de Jujuy abrirá sus puertas hasta mañana para todas las personas que están en situación de calle y deseen recibir ayuda.

La movida se extenderá hasta mañana y quienes necesiten podrán acercarse al estadio “23 de Agosto” para recibir un plato de comida caliente y abrigo. Las puertas del mismo están abiertas de 18 a 20, en calle Humahuaca 95, del barrio Luján.

El Departamento de Responsabilidad Social del club informó que “durante el fin de semana se recibió un gran número de personas que se acercaron por un plato de comida”.

Alicia Tudela, encargada del operativo, explicó que el club “lamentablemente no cuenta con gran cantidad de camas para albergar a las personas, así que por el momento sólo podemos ofrecer esta ayuda”.

En este sentido destacó que “estas jornadas las hacemos desde el club para ayudar de corazón, pensando en la gente que lo necesita y con la mejor disposición para con todos lo que la están pasando una situación bastante difícil”.

Finalmente solicitó la colaboración de todos los vecinos, “lo que puedan aportar será bien recibido para ayudar a quienes lo necesiten”.

“Estas acciones representan un acto de amor al prójimo”

La “Fundación Acuática Natación Jujuy” también realizó el viernes pasado una jornada solidaria para asistir a las personas en situación de calle.

Alicia Plaza, integrante de la fundación, explicó que “fue una movida muy grande que seguiremos realizando”, y destacó que “estas acciones representan un acto de amor al prójimo”.

Destacó que desde ese espacio “tratamos de enseñar a nuestros niños la importancia de la solidaridad y el compromiso con el otro, no solamente la disciplina del deporte”.

La dirigente explicó que “lamentablemente la gente no se acercó mucho a la sede del club Sirio Libanesa, por lo que tuvimos que salir a recorrer las calles de la ciudad para ubicar a las personas que necesitaban un plato de comida y abrigo”.

Alicia lamentó la situación en la que se encuentran estas personas en situación de calle. “Me tocó toparme con una realidad muy dura en la calle, que me generó mucha tristeza por quienes la están pasando mal”.

En este sentido destacó que desde este espacio continuarán colaborando con quienes más lo necesiten y celebró la “gran colaboración de todos los vecinos”.

Los interesados en colaborar con ropa y abrigo podrán acercarse desde este miércoles a partir de las 15 en el club Sirio Libanesa, ubicado en Lamadrid 568 de esta ciudad.

En marcha el proyecto “Puente”

La Dirección Provincial de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores lleva a cabo desde hace tres años el proyecto “Puente”, que trabaja los 365 días del año en dos modalidades.

Cintia Páez, a cargo del organismo, explicó que “una de las modalidades es el reparto de comida a personas en situación de calle, y la otra es el trabajo en el refugio nocturno "Ñocanchis’”.

Este proyecto se ejecuta a través de operadores que se ocupan de tomar contacto con las personas que están en situación de calle para restituir sus derechos brindando no sólo alimentos, abrigos y un lugar dónde dormir y asearse, sino que se trabaja integralmente para garantizar sus derechos a la identidad, a la salud, a la asistencia psicológica y social e inserción laboral a través de diferentes cursos de capacitación en un trabajo conjunto intra e interministerial.

“Hay algunas personas que aceptan la posibilidad de ser ayudados y hay otras que no, eso nos hace caer indefectiblemente que nuestro trabajo depende ciento por ciento de la voluntariedad de las personas, dado que no se puede criminalizar la situación de calle”, dijo Páez.

Vale mencionar que dicho refugio está ubicado en el Centro de Día “Ñocanchis” en calle El Gorrión 205 del barrio Hipólito Yrigoyen de esta capital, que funciona de 19 a 7, donde pueden pasar la noche, recibir una cena caliente, el desayuno, pueden asearse y dormir confortablemente.

Campaña “Frío Cero”

Otras de las iniciativas solidarias para aplacar el frío del invierno están enfocadas a la confección de bolsas de dormir.

En este sentido, Perchero Social y las carreras de Diseño de Indumentaria y Acompañante Terapéutico, pertenecientes al Instituto de Educación Superior Nº 11, se unieron para trabajar de manera conjunta bajo la campaña “Frío Cero”.

El objetivo del proyecto es confeccionar bolsas de dormir para ayudar a las personas que se encuentran en situación de calle.

La jornada solidaria se realizará hoy a partir de las 9 y hasta las 19 en calle Alvear 11, del centro capitalino.

La actividad es abierta a todo el público y quienes deseen participar podrán colaborar con ropa de abrigo en buen estado, preferentemente abrigo de lana, algodón y jean.

Además es importante llevar hilo, aguja y tijera.

“Tejido Solidario”

Por otra parte, se realizan jornadas de Tejido Solidario todos los sábados, desde las 16, en el parque Xibi Xibi.

Valeria Nasser, a cargo de la convocatoria, explicó a BEl Tribuno de Jujuy Pque la iniciativa “surgió el mes pasado y el objetivo es colaborar con las personas en situación de calle”.

“Nosotros tejemos cuadraditos de lana, con los cuales luego confeccionamos mantas y entregamos a quienes más lo necesitan para hacer frente al frío”.

Nasser explicó que además reciben donaciones de ropa de abrigo y alimentos no perecederos, que luego son entregados directamente y sin intermediarios a las personas que más lo necesitan.

La convocatoria es para todo el público, que además de colaborar quiera aprender a tejer.

Los interesados podrán acercarse con agujas y lana y lo que quieran donar a las personas afectadas por esta problemática.