Messi podría recibir una dura sanción

El informe del árbitro Mario Díaz de Vivar dice que expulsó a Lionel Messi en el partido ante Chile por "confrontar con el adversario, en un incidente cuando el balón ya no estaba en juego". La roja directa podría traerle al capitán argentino solo 2 partidos de suspensión, pero lo que agravaría más la sanción podría ser la denuncia del "crack" contra la Conmebol.

"No fui a recibir la medalla por un poco de todo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo en esta Copa", disparó Messi tras el partido. Y fue más allá: aseguró que esta Copa América está armada para Brasil.

Con estas declaraciones, Messi rompió relaciones de manera definitiva con la Conmebol. Esto le puede costar muy caro al capitán, ya que se expone a sanciones muy duras de acuerdo al reglamento por términos injuriosos contra la organización u oficiales de la organización.

El artículo 7, incisos B, D y F, contempla las pautas por las que Messi podría ser sancionado: allí habla de comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole y también sobre insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la Conmebol, sus autoridades, oficiales.

Según el reglamento, Messi podría sufrir una sanción de hasta dos años, lo que le impediría no sólo jugar las eliminatorias (que comienzan en marzo) para el Mundial de Qatar, sino que además tampoco participaría de la Copa América de 2020 en Argentina y Colombia.

Comunicado de Conmebol

Luego de las críticas proferidas por Lionel Messi por los arbitrajes y la utilización del sistema VAR durante la Copa América, la Conmebol consideró que se trata de "acusaciones infundadas que faltan a la verdad", y de "una falta de respeto".

"Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América", sostuvo la entidad en su cuenta de la red social Twitter.

El comunicado se emitió luego que Messi hablara de "corrupción" y se negara a asistir a la premiación. La queja del capitán argentino se produjo en un contexto en el que la AFA envió dos notas a la Conmebol para protestar por considerar que en el partido en el que la Argentina cayó frente a Brasil no se revisó el VAR en dos jugadas consideradas como faltas contra jugadores "albicelestes" en el área "verdeamarelha", las cuales no fueron cobradas.

"En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde y un pilar fundamental del fair play es aceptar los resultados con lealtad y respeto", puntualizó.

El futuro de la Selección

Con un rápido retorno desde Brasil tras lograr el tercer puesto de la Copa América, los integrantes de la Selección Argentina de fútbol disfrutarán ahora de sus vacaciones mirando de reojo el futuro, con Lionel Scaloni ratificado como entrenador hasta diciembre próximo.

Serán seis amistosos los que disputará el conjunto “albiceleste” en lo que queda de 2019, con Scaloni al mando y a la espera de poder recibir la extensión de su contrato, que vence el 31 de diciembre, pensando en el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2022 y la Copa América 2020, que se celebrará en forma conjunta en Argentina y Colombia.

La agenda de la Selección marca que en las tres fecha Fifa habrá acción: el jueves 5 de septiembre enfrentará a Chile en Los Ángeles, United Airlines Field, mientras que el 10 chocará con México en San Diego.

En tanto, el 9 de octubre está confirmado el duelo con Alemania en Dortmund y se busca coordinar con Portugal u otro seleccionado europeo para la cita restante.

La última ventana del año será en noviembre, pero la AFA todavía no confirmó rivales ni fechas, aunque recibió una invitación para disputar dos partidos amistosos en Asia.

Scaloni ya avisó que su intención será profundizar este recambio de nombres que promovió desde su llegada al cargo, más algunos otros que quedaron fuera por lesión como Matías Zaracho y Exequiel Palacios.

Messi de descanso

Mientras que el chárter con la mayoría de los jugadores, cuerpo técnico, médico y dirigencial arribó de madrugada a Buenos Aires, el capitán Lionel Messi y algunos de sus compañeros fueron directamente a Rosario.

En un vuelo privado, en tanto, fueron directamente desde San Pablo a Rosario Messi, Giovani Lo Celso, Ángel Di María y Franco Armani, que se dirigió a Casilda, su pueblo natal.

El astro rosarino descansará durante algunos días antes de retornar a Barcelona, para el inicio de la pretemporada con el conjunto “culé”.

Los cuatro fueron los únicos jugadores que no integraron la delegación oficial que se dirigió al aeropuerto porteño de Ezeiza en un vuelo chárter.

Messi estará a la espera de la sanción por su injusta expulsión tras el encontronazo con Gary Medel, más allá del trabajo que hará AFA en búsqueda de evitar la suspensión.

Según trascendió, el informe del árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar detalló que la expulsión de Messi se debió a: “Emplear lenguajes y/o gestos ofensivos, insultantes o humillantes; por confrontar con el adversario, en un incidente cuando el balón ya no estaba en juego, propinando un fuerte golpe con el hombro al adversario”.

El “crack” arribó a Rosario a bordo de su avión personal pasadas las 22 del sábado, casi en simultáneo a la publicación del comunicado oficial de la Conmebol como respuesta a las fuertes expresiones del “10”.

“Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionales de la Conmebol”, fue parte de la respuesta de la entidad presidida por el paraguayo Alejandro Domínguez, que sin embargo no menciona nunca a Messi.