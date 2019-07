Talleres repuntó al derrotar por 3 a 1 a los "pioneros"

Recupera aire. Talleres hizo un trabajo meticuloso ayer para superar 3 a 1 a Alto Juniors, tras un duro traspié de Perico, y con una gran actuación de Diego Pascuttini, pese a no convertir, volvió a sumar de tres en el "Líbero Bravo" por el 13º capítulo del Torneo "Washington Cruz".

El "expreso" luego de cumplir la sanción y disponer de su estadio cayó 2 a 1 ante El Cruce en la fecha pasada, pero ayer se recuperó.

La etapa inicial fue donde hubo más emociones y no se hicieron esperar. Es que a los 17' un centro pasado, que armó un tumulto en el área local, le quedó a Rivero que le entró mordido a la bocha y ante la complicidad del golero "pionero" anotó el 1 a 0 para el "expreso".

No hubo reacción inmediata de Alto Juniors cuando todavía no podía acomodar sus líneas y así recibió otro mazazo porque Rivero marcó otra vez mostrando jerarquía al recibir un pase filtrado entre línea para definir por sobre la humanidad de Alexís Lavayén que no pudo hacer más nada para evitar el segundo festejo de los periqueños.

Esa desventaja recién despabiló a los locales que insinuaron aisladamente con Benavidez y Félix cuando Talleres le cedió espacios. Y de esa forma llegó el descuento de Benavidez con un de media distancia que se clavó en el ángulo inferior derecho de Llanos con el que se fueron al descanso.

La segunda mitad fue más de entrega y donde Pascuttini fue quién marcó el camino para el "expreso". Es que en medio de tantas variantes que ingresaron en ambos equipos con la intención de brindarle frescura y mayor emoción al cotejo, fue todo lo contrario, porque le costó entrar en ritmo y hasta poner en apuros a los periqueños. Sólo una acción ofensiva a los 29' que le quedó al borde del área Benavidez pudo llevar peligro al arquero visitante, pero el jugador "pionero" se apresuró y definió muy elevado.

Los minutos corrían con un Alto Juniors volcado en ataque, pero descuidado en la zaga y así sufrió el tercer gol que devino de una contra por derecha encabezada por el ingresado "Pony" López para asistir

a Aguirre que controló y sacó un potente zurdazo para el 3 a 1 final.

Recibirá a Universitario

Además, es importante recordar que el miércoles 10 del corriente en el estadio "Plinio Zabala" se completará finalmente el 4º episodio doméstico entre Talleres y Universitario. Recordando que el elenco periqueño en su momento había pedido postergalo al partido por su participación en el reciente Torneo Regional Federal Amateur 2019.

Mañana 2 del femenino

Mientras que mañana por la 11º instancia del Campeonato Apertura de Fútbol Femenino denominada "Rosa Barrios" en el "Fortín Gaucho", desde las 10 las reservas y a las 11.15 las primeras, se verán las caras Los Perales y Gimnasia en un partido que promete grandes emociones por el protagonismo de ambos en la competencia.

Y así también mañana se disputará un duelo pendiente que se completará entre La Viña y Palermo en Vialidad, a partir de las 10 y desde las 11.15 lo harán las primeras.

Igualdad 2-2

Un punto para cada uno. Cuyaya igualó 2 a 2 con Luján en un duelo por el 13º episodio del Anual liguista disputado en “La Tablada”.

El “granate” comenzó bien, de entrada asumiendo el rol de protagonista pero a cada ataque le faltó profundidad. El “bandeño” nunca pudo hacer pie dentro del campo de juego y se vio sorprendido pero de a poco recuperó terreno y se hizo un partido equilibrado.

En el descanso hubo un lavado de cabeza en ambos elencos y a los 9’ tras un mal despeje de Arancibia, fue Álvarez el que rompió la paridad. Con la expulsión de Herrara, Luján mostró mayor sacrificio, pero esa resistencia se quebró a los 32’, con el gol de cabeza de Arancibia, que puso el 1 a 1 transitorio. Sin embargo, al minuto, el “grana” tras una buena jugada colectiva Morales anotó el 2 a 1 aunque Salto con una volea selló el empate de Cuyaya.

“Apuntamos al 2º”

Farid Rivero, delantero de Talleres, ayer gritó en dos oportunidades para la victoria 3 a 1 ante Alto Juniors y al final aclaró que “veníamos de un resultado adverso contra El Cruce y ahora volvimos a sumar de a tres”, agregando que “el objetivo es pelear en la Copa Jujuy que jugaremos contra Lavalle, como también en la Liga porque tenemos un buen equipo. Al tener jugadores de renombre, la mayoría de los equipos te juegan de igual a igual, como hoy -por ayer-, pero aprovechando las situaciones. Ya que la meta es jugar el Regional en el 2020 por eso en la Liga le apuntamos al 2º puesto en caso de que Zapla gane el torneo porque ellos al tener la plaza asegurada se la darían al segundo pero sin perder más puntos”, selló.

Festejos mañaneros

La jornada 13 del Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol disputó ayer dos partidos mañaneros donde El Cruce en “La Tablada” superó 4 a 3 a Palermo y en el “Líbero Bravo” Los Perales hizo un buen trabajo con Maita para imponerse 1 a 0 a Lavalle con gol de Ruiz.

En un repaso íntegro de los últimos resultados -exceptuando los vinculados anteriores- de la presente instancia en “La Tablada” Nieva superó 3 a 1 a Universitario. Por otra parte el puntero Altos Hornos Zapla empató 1 a 1 contra Gimnasia en el “Emilio Fabrizzi”; Islas Malvinas le ganó 2 a 1 a San Francisco en el “Líbero Bravo”; La Viña no tuvo piedad de Atlético Palpalá a quien goleó 5 a 1 en “La Tablada” y Atlético Gorriti en el “Fausto Tejerina” se impuso 2 a 1 a General Belgrano.