Escuela promueve valores en docentes y alumnos

Una propuesta distinta ofrece a sus alumnos y docentes el Colegio Secundario Nº60 de la ciudad de San Pedro que mediante acciones impulsadas por su directora Daniela Teseira promueve la educación emocional y los valores.

La institución abrió sus puertas en el 2017 y está situada en el barrio La Nueva Ciudad que surgió tras ser un asentamiento. En el mismo viven muchas familias en situación de pobreza.

Al establecimiento asisten chicos de escasos recursos que cuando ingresaron eran, en su mayoría, repitentes de otras escuelas. "Cada uno tenía una particularidad, cada uno llegó con una base de cada lugar y empezamos a formar eso. Nuestra primera misión fue crear un espacio familiar, por eso averiguamos datos sobre los chicos y nos dimos con que la mayoría tiene problemas familiares muy graves como ser violencia. Casos muy tristes, entonces quisimos brindarles contención", mencionó Daniela Teseira en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"Queremos generar todo el tiempo enseñanzas sobre valores que se puedan practicar en la vida diaria. Incentivar el saludo, los buenos modales, las charlas, y que se sientan como si fuera su casa. Los recreos son muy familiares, y también compartimos un ambiente muy lindo, tomamos el desayuno todos juntos", afirmó.

Daniela busca todas las mañanas el pan para que todos desayunen y cuando llega al establecimiento se para en la puerta para saludarlos a todos, asegura que en un principio muy pocos saludaban pero se acostumbraron a hacerlo.

También contó que tras varios trámites, "conseguimos que desde mediados del año pasado les den una merienda a los chicos desde el Ministerio de Educación. Antes de eso teníamos a dos amigos que tienen comercios que nos donaban el pan y así les dábamos a los chicos su merienda".

Dentro de la escuela también existe otro proyecto abocado a la contención de estudiantes con discapacidad que asisten allí. Esta iniciativa surge a través de Teseira y su historia personal. Ella tiene un hijo con discapacidad que tuvo algunos inconvenientes para ingresar al sistema educativo. Mediante esas vivencias su mirada cambió mucho.

En el colegio Nº60 hay chicos hipoacúsicos que fueron integrados de la mejor manera tras capacitaciones que se les dio a profesores y se les brindaron las herramientas necesarias para que puedan abordar esas situaciones.

Jornadas al aire libre

Además de abordar todos los temas que son comunes y propios de las jornadas institucionales que lleva a cabo cada establecimiento educativo de la provincia, en el Colegio Secundario Nº60 de San Pedro se abordan otros que son muy importantes.

Cambiaron el lugar por otros al aire libre como ser el Parque Nacional de Calilegua o una casa de retiro que ellos mismos alquilan.

Por iniciativa de la directora Daniela Teseira surgió el proyecto

"Formación Situada Extendida". "Propuse que hagamos una jornada completa para trabajar educación emocional y así poder brindarles contención a los alumnos", remarcó.

En ese sentido aseguró que "algunos profesores al principio se sorprendieron por el lugar y por ser desde la mañana hasta la tarde. Temía que los docentes no vayan pero me sorprendí de que casi todos asistan".

Realizan foros en fechas alusivas

Uno de los principales objetivos que tienen las jornadas institucionales es proponer acciones que tengan impactos en el aula.

Uno de los acuerdos que se establecieron es cambiar los actos protocolares en los que un docente se para frente a los alumnos y brinda un discurso. Para romper con eso propusieron foros para cada fecha alusiva donde se respeta toda la parte protocolar como ser la entrada de bandera, himnos, etc.

“Los chicos trabajan los temas en el aula y cuando es el foro los chicos hacen preguntas a los profesoras”, manifestó Teseira.

Un caso en particular ocurrió cuando fue el aniversario de la Guerra de Malvinas ya que invitaron a excombatientes que dialogaron con los alumnos y respondieron sus preguntas. Hicieron dos foros referidos a ese tema. Indicó que cuando hicieron esos foros hubo excombatientes que se asombraron con las buenas acciones que observaron en los chicos.

“Tratamos de promover prácticas ligadas a una tarea docente que posibilite a los estudiantes realizar planificaciones en su vida vinculadas a experiencias directas que propone la institución escolar. Y propiciar prácticas en contextos que no sean convencionales que les va a permitir a docentes y alumnos enriquecer saberes y conocimientos y poder proyectarlos en su vida”, sostuvo la directora.

Añadió que “la idea también es generar espacios de reflexión y de recreación en todos reconociendo la importancia de lo que es lo emocional y espiritual y con eso fortalecer el autoestima de todos”.