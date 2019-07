Insólito. Le erraron a las letras y al pueblo donde debían hacer el trabajo

Bastó que la foto fuera posteada en Facebook para desencadenar la risa en los internautas. El error en la señal vial, realizado en la calle Vecchia Aquini, en Boscoreale, cerca de Nápoli, Italia, se hizo viral en instantes.

Pero aquello que parecía una "simple" falta gramatical era en realidad el resultado de una cadena de errores de la empresa municipal encargada de realizar el trabajo.

El que subió la foto con el "stpo" en cambio del "stop" fue el ex intendente de Boscoreale, Gennaro Langella. Y el nuevo intendente, Antonio Diplomatico, aclaró: "La realización de la señal vial en via Vecchia Aquini no fue dispuesta por la Comuna".

Y el que aclaró todo fue el intendente del pueblo vecino, Terzigno: "El trabajo de señalización en algunas calles era aquí en Terzigno y no en Boscoreale. Parece que los operarios cometieron dos errores, escribir mal y equivocarse de lugar". Casi nada.

Fuente: Clarín