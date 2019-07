Zuculini hizo un balance de la pretemporada en EEUU

El mediocampista de River, Bruno Zuculini, aseguró ayer que ha dejado un "balance positivo" la pretemporada que el plantel "millonario" realizó en Estados Unidos, que incluyó dos amistosos con equipos mexicanos.

"El balance fue muy positivo, de una gran pretemporada con muchos chicos que se sumaron. También hacían falta vacaciones, tuvimos más de 12 días y nos vino bien. Todo el equipo se siente bien", indicó Zuculini tras el arribo del plantel de Marcelo Gallardo al aeropuerto internacional de Ezeiza en la mañana de la víspera.

El plantel "millonario" llegó desde Los Ángeles, en donde concluyó la pretemporada que incluyó sendos amistosos ante Chivas de Guadalajara (5 a 1 en Nueva Jersey) y América de México 2-0 en la ciudad de Seattle.

El mediocampista señaló que River está "preparado para lo que viene, luego tenemos que ver cómo se dan las cosas, pero física y mentalmente todo el grupo está preparado".

Zuculini reconoció que el objetivo principal de River en el semestre próximo es "ganar la Copa Libertadores y estamos preparados".

El volante fue consultado sobre el hecho de que Cruzeiro, rival en los octavos de final, tendrá tres partidos antes de medirse con River, mientras que el "millonario" solo jugará oficialmente con Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la Copa Argentina.

"Haremos un esfuerzo doble para poder llegar con más ritmo que Cruzeiro, pero no sé cómo programará el cuerpo técnico el trabajo, pero estamos preparados para todo lo que está por venir", indicó a la prensa durante una improvisada conferencia.

Licenciados

El plantel de River tendrá libre hasta mañana, en donde volverá a entrenarse en el predio que el club tiene en Ezeiza.

Aún los que no se sumarán a los trabajos con River serán el arquero Franco Armani, el defensor Milton Casco y el delantero Matías Suárez, quienes estuvieron con la Selección Argentina en la Copa América Brasil 2019 y tendrán ahora diez días de vacaciones.

En tanto, sobre la factibilidad que las polémicas que se produjeron con la Selección Argentina en la Copa América puedan perjudicar a los equipos argentinos en la Copa Libertadores, Zuculini evitó pronunciarse en demasía sobre este tema "caliente".

"No creo que influya en nosotros. El VAR a veces te favorece y a veces no, pero no tengo potestad para hablar sobre lo que pasó en la Copa América. La Selección nos representó muy bien. Para mí la Selección hizo una gran Copa América", afirmó convencido Zuculini a los medios de prensa que se acercaron para cubrir el arribo del plantel "millonario".