Graciela Alfano confesó que abortó varias veces, pero que es "pañuelo celeste"

Graciela Alfano habló este lunes de su postura frente al aborto y contó que no está de acuerdo con el proyecto de ley.

La panelista de "LAM" dijo que en su vida tuvo varios abortos, algunos naturales y otros inducidos, y contó que todos fueron traumáticos: "Soy defensora de la vida. Tuve dolores psicológicos que no se me van. Un aborto no es una pavada que uno se toma un café y listo".

Según Graciela, que dijo haber leído todo el proyecto, la ley haría que las mujeres abortasen "una vez por mes". Para ella, el problema es que en el país hay que mejorar la educación sexual y la salud pública.

Las mujeres que abortan sufren daños psicológicos, emocionales y físicos de por vida. Educar mujeres para que no tengan que sufrir jamás abortos. Educar hombres para que respeten a esas mujeres. La mujer es un sujeto, no un objeto. https://t.co/j4rrOlRNSs — Graciela Alfano (@iconoalfano) 8 de julio de 2019

"Las personas que tenemos instrucción y que tenemos dinero, podemos. El proyecto va a las mujeres que están sin instrucción y dinero, que se mueren y es verdad, pero creo que el proyecto es banal", indicó la integrante del programa de Ángel de Brito.

Y por último señaló: "Hay que tener en cuenta que la mujer es un sujeto, no un objeto. La elección es posible, pero ¿qué elección es posible sin instrucción y sin dinero? Yo en casa tenía una empleada que pensó que se había quedado embarazada en un bidet, porque de verdad pensaba así".