Madre denuncia actos de violencia en contra de sus hijos en una escuela secundaria

SAN PEDRO (Corresponsal) La madre de dos menores que asisten a una escuela secundaria denunció que sus hijos, uno de 14 y el otro de 15 años, son víctimas de violencia que ejercen otros alumnos del establecimiento, y que tanto la persona que está a cargo de la Dirección, como las autoridades de Región IV y del Ministerio de Educación, tienen conocimiento de este caso de “bullying” por el cual, desde hace dos semanas, los menores no pueden asistir a clases.

La madre mostró un video que fue grabado por otros alumnos en momentos en que su hijo más chico sufría esta clase de hostigamiento, donde se observa la violencia física y verbal al que es sometido y es obligado a pelear. Desde hace quince días, la progenitora espera una respuesta por parte de la vicedirectora a cargo del establecimiento, que garantice la seguridad de los menores para que puedan volver a la escuela sin temor a que se repitan estos hechos violentos que ocurren dentro de la institución.

Ante la requisitoria de la madre, El Tribuno de Jujuy, llegó hasta el domicilio, donde con gran angustia Rosa Astorga, expresó su preocupación por los hechos de violencia y por el temor de que sus hijos pierdan el año y tengan que abandonar la escuela.

“Soy mamá de un alumno que asiste a la escuela Provincial Agrotécnica N° 6 San Pedro, ubicada en Puerta Verde y tomé la decisión de recurrir a los medios porque mi hijo está siendo víctima de violencia en la escuela, ha sido agredido varias veces, incluso han grabado un video. La vicedirectora del establecimiento hasta el día de hoy no me ha dado respuesta, ella conoce bien lo que pasa, pero no muestra interés en brindar una solución. Siento que mis hijos están desprotegidos, me duele pensar que por desidia, mis hijos tengan que abandonar la escuela. Es por eso que pido a las autoridades que me ayuden, que me den una respuesta”, dijo Rosa Astorga, quien tiene a cargo cuatro hijos menores, dos de los cuales asisten al secundario.

“A la escuela Agrotécnica van mis dos hijos, uno de 15 que va a 2do año y el otro de 14 que va a 1er año y es el que está siendo agredido desde principio de año. Es hostigado permanente, ya fui a reuniones con la directora, ella minimizó mucho la situación, vio que era golpeado, que lo pateaban, pero no le dio importancia. Ese día estaban en la escuela autoridades del Ministerio y el doctor Adolfo Palermo, al ver lo que había ocurrido y que no se había labrado el acta correspondiente, por parte de la directora a cargo, me dijo que radicara la denuncia correspondiente”, dijo la madre al tiempo de acotar que se presentó en Región IV, donde denunció todo lo que viene ocurriendo desde el comienzo del ciclo lectivo, dejando constancia sus hijos volverán a la escuela cuando le brinden garantías de que estarán bien.

“En ninguno de los dos hechos de los cuales me enteré que mi hijo había sido golpeado la directora me citó, no lo hizo ni conmigo ni con los padres de los otros chicos. Yo fui por mis propios medios porque me enteré de lo que estaba pasando, me dijo que no labró un acta porque no lo creyó necesario. Ese día, a mi hijo lo golpearon a la mañana y a la tarde, y en el video se puede ver que no hay ninguna persona mayor cerca, no hay preceptores ni profesores, mucho menos la directora, porque de lo contrario habrían evitado que esto ocurra”, prosiguió la angustiada mujer.

En otro tramo, subrayó que envía a su hijo a la escuela a estudiar y confía que estará protegido, “no quiero vivir con miedo pensando en que me van a llamar y me dirán que está en un hospital. La escuela está lejos de San Pedro y de Rodeito y creo que tiene que haber más supervisión y control por parte de las autoridades. Me queda muy lejos para ir y volver todos los días, un remis me cobra 400 pesos para llevarme y traerme, y no tengo los medios. Le pedí a la directora que organice una reunión con los padres para que hablemos y que participen también nuestros hijos, pero no me escuchó, no le interesa. Yo hice todo lo que debía hacer, sólo espero que me escuchen y permitan que mis hijos puedan volver a estudiar”, pidió la madre.