La temporada pasada Gimnasia y Esgrima se salvó con lo justo de perder la categoría. Por eso este año el objetivo del plantel es cambiar la imagen y "poner en lo más alto al club", anunció Alejandro Frezzotti.

Mientras que a partir de las 16.30 todos estarán atentos a la espera del sorteo del fixture de la Primera Nacional, el volante central del "lobo" jujeño se concientiza en lo que se viene.

"Esperando comenzar los partidos, el fin de semana tenemos un partido lindo con San Martín, necesitamos esa clase de amistosos para ir terminando de afinar lo que pide el técnico, seguir trabajando, estamos encontrándole la vuelta y los que llegaron para esta temporada se están adaptando al club, a la ciudad, creo que las cosas están saliendo bastante bien", expresó.

El objetivo es claro y no se negocia, porque saben que deben recuperar el protagonismo de otros años por la historia de Gimnasia, "me parece que más allá de enamorar al hincha por encima de todo está el escudo y nosotros tenemos que poner en lo más alto a Gimnasia, es fundamental eso, venimos de una temporada muy mala, tuvimos muchas cosas que no salieron como queríamos, muchos errores de parte nuestra, de los jugadores, plantel", opinó el "5" del equipo jujeño agregando "pero eso pasó, hace rato que estamos entrenando y lo hicimos bien, vino gente a sumar, la verdad que muy bien, más allá de que falta para que arranque el torneo, pasa rápido y nosotros tenemos que pensar en el partido del fin de semana".

Entonces así el equipo podrá tener una identidad, "tenemos que seguir mejorando para arrancar la primera fecha y ser un equipo con identidad, que la gente le guste, y que haya un sentido de pertenencia, haya algo importante con el escudo de Gimnasia", subrayó.

Frezzotti habló sobre el sistema de juego que busca el entrenador Marcelo Herrera, "es otro sistema, diferente al de la temporada pasada, pero lo que quiere Marce -por el DT Herrera- es la intensidad, que el equipo sea muy intentos, estamos trabajando con mucha intensidad, los pequeños trabajos, todo lo que hicimos, largo, en el aspecto físico, siempre buscamos mucha intensidad, que el equipo tenga esa identidad y me parece que lo estamos encontrando", finalizó.