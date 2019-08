La leucemia mieloide aguda es la más común de las leucemias, 36% de los casos, y la linfoblástica aguda es la más frecuente en menores de 8 años, 11% del total. La linfocítica crónica representa el 30% de los casos de leucemia y la mieloide crónica un 11,5%. Para seleccionar el tratamiento para cada paciente se consideran aspectos como edad, condición física, comorbilidades y el subtipo específico de enfermedad, entre otros factores.

En el caso de la leucemia mieloide aguda, "el tratamiento estándar es con quimioterapia intensiva. Para personas mayores o que por distintos motivos puedan tener contraindicada la quimioterapia, existen nuevos tratamientos que están mostrando resultados esperanzadores", detalló la jefa del Servicio de Hematología de Fundaleu e integrante de la Subcomisión de Leucemias Agudas de la Sociedad Argentina de Hematología, Isolda Fernández.

Como en estos casos la enfermedad avanza súbitamente, el inicio inmediato del tratamiento representa un gran desafío para los sistemas de salud. Cada día que pasa hasta el inicio del tratamiento cuenta y, en algunos casos, la urgencia no da margen.

"El tratamiento de las leucemias agudas requiere internaciones prolongadas y debe ser llevado adelante en centros de alta complejidad que cuenten con personal especializado para realizar un diagnóstico certero, para determinar la terapia más conveniente y para realizar un manejo adecuado de las complicaciones asociadas, conocido como ‘tratamiento de soporte’, que es un pilar muy importante para obtener resultados exitosos", remarcó Fernández.

"Para las leucemias agudas, seguramente el futuro planteé la indicación de una combinación de terapias diferentes, para intentar controlar la enfermedad desde distintos mecanismos", remarcó.

"Ante una leucemia crónica, nuestro objetivo terapéutico en la actualidad es lograr respuestas completas, duraderas y con baja incidencia de efectos adversos. Podremos lograrlo contando con terapias dirigidas, que actúan a nivel de encimas y proteínas que intervienen en el desarrollo de esta enfermedad. La adecuada adherencia al tratamiento por parte del paciente es muy importante porque el cumplimento es una de las claves para lograr la eficacia buscada", explicó Miguel Pavlovsky.

El abordaje de las leucemias se dirige cada vez más hacia la posibilidad de su control definitivo, logrando inclusive la suspensión del tratamiento, como está sucediendo con determinadas leucemias crónicas con medicaciones que están disponibles en nuestro país. No obstante, algunos casos siguen siendo de difícil abordaje y plantean desafíos, por lo que es pertinente que la ciencia profundice sus investigaciones.

Qué es y sus síntomas

Las células sanguíneas son producidas por la médula ósea. A medida que se dividen y maduran, van transformándose en distintas células sanguíneas. Cuando una de las células que va a formar glóbulos blancos cambia y se convierte en una célula de leucemia, ya no madura normalmente, generalmente se divide más rápido de lo normal y no muere cuando debería hacerlo, sino que se acumula en la médula ósea reemplazando a las normales.

En algún momento, éstas salen de la médula ósea y entran al torrente sanguíneo, causando un aumento en el número de glóbulos blancos en la sangre y no permitiendo crecer al resto de las células normales como glóbulos rojos y plaquetas.

Los síntomas que no son exclusivos de las leucemias, varían según el tipo y estadio de enfermedad. Puede incluir fiebre, escalofríos, debilidad y fatiga, sudoración nocturna, aparición de hematomas; sangrado o inflamación de encías; agrandamiento del hígado yo del bazo; dolor óseo, palidez y pérdida de peso.

Es clave identificar el perfil genético del paciente

Los avances en tratamientos hicieron que los diagnósticos, que antes eran irreversibles, ahora tengan sobrevida.

En materia de avances buscan cada vez “identificar mejor el perfil genético de cada paciente, qué mutación específica tiene y darle un tratamiento específico para esa mutación”, dijo Miguel Pavlosky, de Fundaleu

Detalló que para leucemias agudas en el mundo se aprobaron, en los últimos dos o tres años, ocho nuevas drogas, “de las cuales la buena noticia es que las dos más importantes son las que se aprobaron acá”, dijo. Explicó que a veces las que se aprueban en el mundo, especialmente en Estados Unidos, no son costo- efectiva porque a veces tienen poco impacto en la vida del paciente pero se aprueban igual, pero son costosas, por lo que suele ser más efectivo llegar con la vacunación o financiar los trasplantes.

Explicó que allí tienen una proporción enorme de pacientes del interior, y de países vecinos, de Uruguay, Chile, Bolivia y de Centroamérica porque Fundaleu es un centro de referencia en Latinoamérica y en el mundo. Pese a ello sólo cuentan con 21 camas.

Explicó que tienen un gran vínculo con el interior en materia de formación, como misioneros, chaqueños y tucumanos.

Sobre el acceso al tratamiento explicó que depende de cada provincia y sistema médico, pero en general tienen acceso y aclaró que a veces lo difícil no es acceder a los medicamentos .

“Es muy difícil hablar de costos porque hay entre 12 y 15 tipos de leucemias diferentes, los costos de las quimioterapias son relativamente bajos y el de las terapias de alta precisión tienen costos altos, que tiene que ver con todos los años de investigación y desarrollo”, precisó.

No obstante, el trasplante de médula ósea vale 1,5 millones de pesos y que en otros países llegan a 150 mil dólares. En tanto las leucemias crónicas el tratamiento es ambulatorio.

Pese a ello, los especialistas explicaron que los pacientes con leucemia aguda están internados alrededor de un mes por cada etapa, lo que encarece el tratamiento; pero a nivel del Estado está cubierto y hay un banco nacional de drogas para los pacientes que no tiene obra social.

En Fundaleu tratan alrededor de 20 pacientes con leucemia aguda por año; y de las crónicas cuentan con cerca de 300 pacientes, de ellas 150. Por eso destacaron el tratamiento con estándares internacionales en Fundaleu, 250 personas en distintas áreas, laboratorio genético, de flujo, de anatomía patológica, medicina transfusional, enfermeras para tratar pacientes con leucemia, mieloma o con linfoma. Reciben aportes de donaciones de empresas y de actividades benéficas.

Donación de médula ósea

Cuando se trata de leucemias de mal pronóstico o no funcionan las quimioterapias, la opción es el trasplante, aunque si no hay un familiar compatible las posibilidades de encontrar donantes disminuye. Resta ir a un banco de médula que en Argentina hay más de 50 mil, pese a ello son bajas las posibilidades porque hay 20 millones afuera y debe haber compatibilidad. No obstante, según Miguel Pavlovsky de Fundaleu, se hacen 60 trasplantes al año.

En Jujuy, desde el Centro Regional de Hemoterapia que funciona en el hospital “Pablo Soria”, indicaron que llevan un registro de donantes. Cuando donan lo hacen aportando sangre, y una muestra se envía al Incucai de Buenos Aires donde se hace el mapa genético. En caso de coincidir con una persona 100% compatible se concreta la donación y eso puede salvar vidas.

Hasta el momento “dos personas pudieron donar células madre de Jujuy”, dijo Cristian Suárez del Centro Regional de Hemoterapia, e indicó que la referente del registro es Ivone Ruiz Huidobro.