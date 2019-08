En Libertador General San Martín, Monterrico San Vicente se impuso ayer a San Francisco Bancario por dos a cero y accedió a los cuartos de final de la Copa Jujuy, que organiza el Gobierno provincial. Los goles fueron marcados por Julián Maraz. Además del pase a la fase siguiente del certamen, el "tabacalero" se hizo acreedor de un cheque de 90 mil pesos.

Monterrico aprovechó los dos errores que tuvo su rival para lograr llevarse la victoria, mientras que Bancario hizo lo posible por lograr la igualdad, pero no lograba llevar peligro al arco defendido por Ibarra, que tuvo poca participación.

El gol tempranero de Julián Maraz, a los 6 minutos de juego, ocasionó que su equipo retrasara sus líneas, esperó en tres cuartos de cancha y apostó al contragolpe a través de la velocidad de Issa y las jugadas con pelota parada.

Bancario comenzó a hacer el desgaste físico, trasladó el balón al ras del piso e intentó llegar por todos los sectores pero no pudo quebrar la férrea defensa rival.

El segundo tanto, convertido por Darío Matorras, fue a los 30 minutos tras un tiro de esquina, estaba solo por el segundo palo y aprovechó para cabecear a media altura y junto al palo derecho del uno local para desatar la alegría de su equipo.

Bancario continúo en la búsqueda del gol que le permitiera descontar para poder retirarse a los vestuarios con la mínima diferencia pero el esfuerzo no alcanzó.

En el complemento, el conjunto local salió decidido a lograr la hazaña, la misma que logró en los dos partidos anteriores, de dar vuelta el resultado pero enfrente estaba un Monterrico que no se desesperó, Issa y Ovejero presionaban en la salida obligando al conjunto verdolaga a jugar la pelota de manera rápida para cometer errores.

Bancario no encontró nunca el camino para llevar peligro al arco, el uno visitante participó poco en el segundo tiempo, sus delanteros no intentaron rematar desde larga distancia, algo que desde la tribuna le pedían. Monterrico hizo poco, pero le bastó no perdonar los eorres de su rival para que lograra alzarse con el triunfo y el importante premio que le otorgó Copa Jujuy. Ahora el equipo de Emiliano Bruno se preparará para seguir dando pasos importante en la competencia.