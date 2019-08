Olor a festejo. Las chicas de Los Perales esta noche podrían consagrarse campeonas del Torneo Apertura de Fútbol Femenino "Rosa Barrios" si vencen a Talleres desde las 19.30 en el "Plinio Zabala" con el arbitraje de Roberto Villegas. Las conducidas por Nicolás Armella marchan punteras (39 puntos) e invictas en el certamen doméstico en 13 fechas disputadas cuando aún falta jugarse la 15º y última, pero hoy completarán el partido postergado de las 12º instancia donde tres unidades le servirían para amplias ventajas ante sus máximas perseguidoras, Sportivo Palermo (37).

Los Perales de conseguir un triunfo en Perico se consagrarían como campeonas del Apertura “Rosa Barrios”, en primera división.

Del mismo modo se programó el capítulo final del "Rosa Barrios" que arrancará mañana con el encuentro entre las chicas de Cuyaya y Lavalle que protagonizarán el clásico liguista en la "Bombonerita" a las 19 lo harán las reservas (árbitro Pereyra) y desde las 20.30 las primeras (Luis López). Mientras que el sábado en la cancha auxiliar de Zapla, las "merenguitas" recibirán a El Cruce a partir de las 9.30 las reservas (León) y a las 11.15 (Sara).

Y el grueso del 15º episodio se jugará el domingo por la mañana, a las 9.30 las reservas y a las 11.15 las primeras. En Malvinas, Belgrano vs Talleres (juez Arévalo en primera); en Pacha Fútbol, Gimnasia vs Atlético Palpalá (Cari); en Vialidad, La Viña vs Luján (Cáceres); en el "Fortín Gaucho", Los Perales vs Universitario (Tellez); en Veteranos del Norte, Palermo vs Malvinas (Segovia) y en el "Fausto Tejerina", Gorriti vs San Francisco (Carrillo).

17º del "Washington Cruz"

Por otra parte, el Apertura"Washington Cruz" de la Liga Jujeña de Fútbol, que ya tiene como campeón a Altos Hornos Zapla, mañana y el domingo hará desplegar el 17º capítulo.

Mañana jugarán desde las 14.15 las reservas y a las 16.15 las primeras; en Papel NOA Gimnasia vs Los Perales (árbitro Marino López); en el "Fausto Tejerina" Gorriti vs Lavalle (Edgar Segovia); en el "Emilio Fabrizzi" Atlético Palpalá vs Cuyaya (Cristian Carrillo); en el "Líbero Bravo" Alto Juniors vs Islas Malvinas (Rodrigo Rivero) y en "La Tablada" El Cruce vs Belgrano (D. Rojas). En tanto que el domingo en "La Tablada" jugarán Luján vs Universitario a las 9.30 las reservas y a las 11.15 las primeras (Sergio López).

Por la tarde a partir de las 14.15 las reservas y a las 16.15 las primeras; en "La Tablada" La Viña vs Palermo (F. Maizares); en el "Líbero Bravo" San Francisco vs Ciudad de Nieva (Alejandro Mena) y en el "Plinio Zabala" Atlético Talleres vs el campeón Altos Hornos Zapla (Roberto Villegas).