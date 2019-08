La Clínica "Nuestra Señora de Fátima" firmó un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia y el Instituto de Seguros de Jujuy mediante el cual se hará cargo de la mitad del coseguro que debía pagar el paciente, mientras que la otra mitad será absorbida por el ISJ en operaciones laparoscópicas de vesícula y los días de internación en terapia intensiva. Cabe apuntar que el acuerdo fue firmado ayer por Gustavo Bouhid, ministro de Salud; Pablo Giachino, presidente del Instituto de Seguros de Jujuy, y Antonio Casali, gerente de la clínica que funciona en avenida Italia 116 de la ciudad de Palpalá.

Luego de rubricado el acuerdo, el ministro Bouhid expresó que este es un aporte que hace la Provincia a través del Instituto de Seguros con la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" para contribuir a este momento de crisis que vive el país, donde los pacientes en algunas prestaciones como son las operaciones laparoscópicas de vesícula y los días de internación de terapia intensiva, no van a tener que pagar coseguro en las clínicas privadas.

Explicó que este beneficio se brinda por cuanto "ya de por sí, quien está internado tiene una situación de gasto en la familia que hace que contribuya a no tener los recursos necesarios para llegar a fin de mes dentro de una casa, y es una manera más desde el Gobierno de la Provincia. Así como el gobernador Gerardo Morales empezó con la ayuda a través de las compras en supermercados para ayudar a las familias, desde el Ministerio de Salud y desde el Instituto de Seguros de Jujuy vamos a tratar de contribuir y hacer el esfuerzo que como decimos desde el plan estratégico de salud es importante que lo hagamos todos y que empujemos todos el mismo carro".

"En este caso, la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" ha entendido ese mensaje, está de acuerdo con eso, y contribuye a que la mitad de este coseguro que debía pagar el paciente lo está absorbiendo y la otra mitad del coseguro lo está absorbiendo el Instituto de Seguros. Cabe aclarar que esto es para aquellos pacientes que no tengan la posibilidad económica de hacerlo, es decir, apuntamos a quienes tengan la necesidad de operarse y no tengan la posibilidad de hacerlo".

En relación a la metodología para acceder a esta prestación, el ministro indicó que "ellos tienen que saber que en el caso de querer operarse, en la Clínica Fátima no le van a cobrar el coseguro. Se va a ir extendiendo, vamos a tratar de hacerlo con otras prácticas, y que este convenio tiene una vigencia desde agosto hasta fin de año. Después se hará una revaluación, continuando en este concepto de que hay que ayudar al que no puede; de que la accesibilidad la vamos a tratar de dar y que tanto el empresariado jujeño como el Ministerio de Salud, estamos contribuyendo para que aquel que a pesar de tener cobertura, por ahí no tiene la posibilidad por razones múltiples de pagar un coseguro y ha decidido no operarse; o por ahí un día de terapia intensiva le resulta un gasto muy excesivo. Entonces tal vez pueda pagar algo el paciente, por ahí pagamos nosotros, cuando no pueda lo vamos a ayudar. El hospital público siempre ha estado abierto, pero esto de también ayudar en el sector privado forma parte del Gobierno de la Provincia, nosotros tenemos que cuidar nuestros hospitales pero también la prestación del servicio en los lugares privados".

Asimismo, adelantó que "en realidad vamos a probar con este convenio hasta fin de año y vamos a evaluar para ver si ampliamos la práctica, y queda abierta la invitación al resto del empresariado que quiera hacer el esfuerzo junto con el Gobierno".

Garantizar accesibilidad

Pablo Giachino, presidente del Instituto de Seguros de Jujuy, explicó el rol que cumple la obra social en este convenio, subrayando que "garantiza a todos los empleados públicos el acceso a la salud. Se viene detectando que puede haber algún problema con este tema de los coseguros, con lo cual a partir de la iniciativa del ministro se viene proponiendo a prestadores privados algún mecanismo que nos permita brindarle los servicios de la mejor manera".

En ese aspecto dijo que "la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" ha tomado la iniciativa, la ha hecho propia y hemos llegado a un acuerdo que nos va a permitir reducir el costo a nuestros afiliados y garantizarles la accesibilidad".

En cuanto a la queja de los pacientes respecto del arancel diferenciado que cobran algunos médicos cuando concurren a los privados, Giachino indicó que "nosotros hemos recibido algunas denuncias, las estamos tramitando como corresponde. Esto históricamente se ha dado aquí y en toda la Argentina, no es un tema solo del ISJ particularmente, que algún médico en su consultorio le exiges a algunos de sus pacientes que le paguen una tarifa adicional. Entonces, el trabajo que nosotros llevamos adelante es coordinar con los colegios que son quienes nos garantizan a nosotros la prestación del servicio, con el Colegio Médico en el caso de los médicos que tienen consultorio, se los notifica e intima a que cesen en su práctica. Pero sobre todo estamos trabajando en una fuerte concientización de nuestros afiliados. Los afiliados del instituto tienen libre elección de prestadores, es decir, que pueden ir a cualquiera de los cientos de profesionales que están dentro de la nómina de prestadores del Instituto, pueden cambiar de médico, con lo cual siempre les pedimos que no accedan a este tipo de exigencias, que hay excelentes médicos alternativos a los que ellos ya conocen y que no cobran el llamado arancel diferenciado, y pueden elegir. Por ello, les pedimos a los beneficiarios del ISJ que no accedan a estas prácticas, que se nieguen y en caso de que algún médico les exija este tipo de pago, nos notifiquen, que nos hagan la denuncia. Nosotros tenemos específicamente una oficina para eso. Que se acerquen en los horarios normales del Instituto para hacer la denuncia, o en las delegaciones del interior también lo pueden hacer, y nosotros nos ocupamos de notificarlo, apercibir al profesional que lleva adelante este tipo de prácticas".

Pensando en los pacientes

Antonio Casali, gerente de la Clínica "Nuestra Señora de Fátima", dijo que la entidad "resigna el 50% del coseguro a los efectos de que el paciente pueda acceder a una institución privada, no recurrir a un hospital público, y el otro 50% lo asume el Instituto de Seguros de Jujuy".

"Hay muchos pacientes a los que se les hace muy difícil acceder a pagar el coseguro. Entonces, este encuadre que se planteó desde el Ministerio de Salud con el Instituto de Seguros de Jujuy tiende a resolver esta problemática, digamos en los casos puntuales y en las prácticas que están encuadradas en el marco del convenio, que no tengan posibilidades o se les haga muy difícil pagar el coseguro", destacó.

Para llevar adelante la dinámica de acceso a esta prestación, Casali dijo que queda en manos del ISJ ya que se ha firmado el convenio marco, por lo cual Pablo Giachino dijo que "lo estarán instrumentando a partir del viernes y será comunicado", reiterando que los pacientes tienen la libre elección. "Aquellos que elijan ir a la Clínica Fátima, con la cual estamos firmando el convenio, en mesa de entrada se les informará cuáles son las formas de acceder a este beneficio. Normalmente, el médico les dará una indicación, que será llevada al ISJ que se les autorizará y saldrán con el coseguro en cero, y cuando vayan a la Clínica van a recibir esa orden y no van a tener ningún problema", aseguró el funcionario.