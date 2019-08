Empresarios del transporte garantizaron las gratuidades en el servicio, aunque solicitaron mayores controles a fin de evitar abusos en el beneficio. Así lo indicó el diputado Rodolfo Nieto, presidente de la comisión de Transporte de la Legislatura, tras el encuentro con los empresarios en el que se abordó la crisis por la que atraviesa el sector. "Les dijimos que hay gratuidades que paga el Gobierno nacional y otras el provincial. Ellos nos respondieron que no tienen problema con el Begu, ni Begup, ni con abonos docentes o para discapacitados. Lo que si nos dijeron es que hay algunas cosas que pulir porque hay inescrupulosos que manejan el tema de la discapacidad y sacan, a lo mejor, algunos pasajes y que después se venden por otro lado, temas que son fundamentalmente de control por parte de las empresas y por parte del órgano de aplicación. Ellos nos manifestaron que no están en contra de las gratuidades, que tienen respeto de lo que tienen que hacer, del cumplimiento de las leyes que están actualmente en vigencia y que tenemos que trabajar en función de salir adelante", indicó el legislador radical.

Los empresarios del transporte concurrieron encabezados por el titular de la Cámara que los agrupa, Oscar Inklemona.

Más adelante, dijo que el paro que hubo en el servicio provocó un gran enojo en los usuarios, pero que el transporte de pasajeros ya fue declarado una prestación esencial con una ley de 1985. Expresó que por la medida de fuerza, que se extendió por ocho días, "hubo mucha gente que no puedo concurrir a su trabajo y no pudo cumplir con lo que tiene que cumplir. Hay que separar en el sentido de que una cosa son los empresarios del transporte, otra la Cámara de Transporte y otra la UTA, un gremio que está en una posición, a nuestro modo de ver, excesivamente combativa. Son sectores fuertes que cuando producen un paro afecta a toda la sociedad. Les recordamos que existe la Ley 4.174, del año 85, que declara al transporte de pasajeros como un servicio esencial, por lo tanto la vamos a hacer cumplir. Estamos presentando un proyecto que implementaría guardias mínimas cuando haya conflictos como éste, para no dejar a la sociedad