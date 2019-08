La cita, gratuita y abierta para todos, es de 19 a 21 en Belgrano 969 2do piso; no obstante es importante la inscripción previa.

Por medio de una conferencia Marcelo de Aquino Vicente director de la escuela integral de Yoga Náda Brahman realizará la presentación la misma y una meditación en el Colegio de Ingenieros que contará con la presencia de la profesora formadora Karina Chauque. La cita, gratuita y abierta para todos, es de 19 a 21 en Belgrano 969 2§ piso. Es importante realizar una inscripción previa comunicándose al 3885 050521 o al e-mail: Nuevaconcienciajujuy@gmail.com.

Marcelo De Aquino Vicente

Es Maestro Purna Yoga Certificado Internacionalmente (Yoga Integral), Maestro Nada Yoga Certificado Internacionalmente (Yoga del Sonido), exponente de la música clásica de la India y Director de Náda Brahman, Escuela Integral de Yoga.

Formación Gestalt en Jujuy

Con la presencia de Eduardo Carabelli director del Centro Gestáltico San Isidro comienza mañana la formación en Gestalt. Esta formación está dirigida a todas aquellas personas interesadas en adquirir recursos que favorezcan y aporten herramientas para el cambio en todos los órdenes, comenzando por el "Uno Mismo". Por informe e inscripción comunicarse al 3885 050521, e-mail: Nuevaconcienciajujuy@gmail.com

Desde hace 25 años el Centro Gestáltico San Isidro (CGSI) es en Argentina una institución que difunde el enfoque Gestáltico y forma Profesionales para que hagan de la Gestalt, una forma de estar en el mundo y puedan tomar sus herramientas y llevarlas a todos aquellos ámbitos de la vida en los que se desenvuelven y puedan de esa manera mejorar y transformar su entorno personal, laboral, social.

Formación en Yoga Integral

Por otra parte, el centro de desarrollo del potencial humano "Nueva Conciencia" informa que el 10 de agosto comienza la formación internacional en Yoga Integral. Por informes comunicarse al 3885 050521, e-mail: Nuevaconcienciajujuy@gmail.com

Es importante destacar que el Yoga Integral es abierto a todos, acepta todas las escuelas del Yoga, aprueba todas las técnicas y no se circunscribe a ninguna en particular, acepta todas las áreas del ser humano, acepta todos los aspectos de la vida, utiliza todos los sucesos de la vida para el crecimiento espiritual, transforma las áreas de la vida y busca la liberación de la humanidad, no sólo la liberación individual. La sede Jujuy de la Escuela está en calle Prolongación El Hornero 1306, barrio Los Perales. En el espacio Nueva Conciencia, se desarrollará la Formación (seminarios intensivos, clases y profesorado internacional).