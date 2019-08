Roban moto de su predio y se niegan a colaborar

Un hombre hace más de 20 días sufrió el robo de su motocicleta en un estacionamiento privado de un boliche bailable del acceso sur de nuestra ciudad y hasta el momento nadie se hizo cargo del hecho y llamativamente no hubo avances en la investigación por parte de los efectivos policiales.

Según consta en la denuncia policial formulada el 9 de julio pasado en la seccional 62º del barrio Sargento Cabral de Alto Comedero, Alejandro Cruz había llegado alrededor de la medianoche junto a su novia al predio del boliche ubicado justo al frente del barrio Sargento Cabral, a bordo de su motocicleta marca Motomel tipo cross de 250 cc de cilindradas.

Se acercó un joven que trabaja en el predio cuidando coches y motos, lo ubicó donde estacionaban varios motovehículos, le cobró 80 pesos, le dio un ticket y el hombre ingresó al local bailable.

Cruz salió del lugar junto a su novia alrededor de las 3.30 y se vio sorprendido al no encontrar su medio de movilidad, pero mayor fue la sorpresa ante la negativa, casi intimidante del empleado del conocido predio bailable.

El hombre se dirigió a la seccional 62º de Sargento Cabral a realizar la correspondiente denuncia y en su descargo dejó en claro que el predio cuenta con un importante sistema de cámaras de seguridad y encontrar al ladrón de su motocicleta iba a ser “más sencillo”.

“Nada de esto ocurrió, voy casi todos los días a la seccional 62º y me dicen lo mismo, que todavía no hay respuestas del dueño del boliche y que se niega a entregar las imágenes de las cámaras de seguridad. Soy una persona trabajadora que sigue pagando en cuotas la moto que me robaron en un lugar privado y exijo que por lo menos se investigue el hecho y me den una respuesta”, dijo Alejandro Cruz.

El damnificado es representado legalmente por Fernando Bóveda, quien ya inició las medidas correspondientes para que se avance en la investigación y cayó en cuenta que nisiquiera la investigación pasó para la División de Robo y Hurtos de la Brigada, como se acostumbra a hacer en estos casos.

“Pasaron más de 20 días desde que se llevaron la motocicleta de mi cliente de un predio privado, que tiene cámaras de seguridad y por lo menos me resulta extraño que no se haya arbitrado ninguna medida al respecto. Que no se haya citado al hombre que trabaja cuidando las motos allí, que no se haya citado al propietario del boliche que según la Policía, se niega a entregar las cámaras, como si él fuera quien da órdenes a la policía. Quiero creer que un dueño de un boliche no da órdenes a la fuerza policial”, dijo el letrado.

“Con todo esto, estoy más que seguro que el ayudante fiscal a cargo de la Brigada, ni el fiscal especializado en estos tipos de delitos está al tanto del hecho de robo y esto es lo preocupante, que los rumores de connivencia entre algunos policías y los dueños de la noche jujeña sea realidad. Por eso vamos a seguir esta causa y vamos a solicitar a las partes pertinentes que intervengan de inmediato para esclarecer el hecho”, dijo el abogado Fernando bóveda, en diálogo con nuestro diario.