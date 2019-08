$30.000 de multa si arrojan cohetes sin autorización

Existen dos normativas dentro del Código Contravencional que tienen relación con el uso de la pirotecnia. Una está referida a la venta, provisión o transporte de estos artificios y hay otro artículo referido al uso que se haga en espectáculos públicos o privados que está prohibido salvo que tengan autorización establece el artículo Nº97.

Ante ruidos molestos es pertinente hacer la denuncia en la comisaría para que se aplique una sanción.

Al respecto, Matías Ustarez, juez contravencional, explicó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "hay sanciones de 15 unidades de multas que equivalen a 18.750 pesos a quienes fabriquen, comercialicen, transporten o almacenen productos de este tipo sin autorización. Esa multa se puede agravar si se vende a menores de 16 años".

Siguió diciendo que "el mismo artículo también establece que se entiende por artefacto pirotécnico lo que es susceptible de producir estruendos, o efectos fumígenos o lumínicos. Prohibe el uso de cualquier tipo de pirotecnia en espectáculos públicos y la sanción asciende a 25 unidades de multas que son 31.250 pesos con la posibilidad de aplicar otra pena alternativa de comisos, clausuras de lugares, entre otras. Será sancionado además el que ingresa o facilita el ingreso de estos materiales al espectáculo".

En caso de que haya estos ruidos molestos, "las personas deben dirigirse a la Policía que es la autoridad de constatación para radicar la denuncia. En estos casos, si es por el ruido, únicamente se procede a raíz de la denuncia donde tiene que acreditarse el perjuicio de alguna persona. Se pueden acercar a la comisaría, o al departamento contravencional o al juzgado contravencional", afirmó.

Hacer la denuncia

En ese sentido, Ustarez aseguró que si es que existe una falta, "se elevará la causa a juicio, el denunciante tendrá la posibilidad de defenderse y posiblemente se dictará una sentencia que puede ser absolutoria, condenatoria y ver la pena que corresponde".

Por esta cuestión, de ruidos molestos, "las denuncias pueden ser, por ejemplo, porque perturba el descanso, por ser reiterativos, por la persistencia, hay eventos que empiezan tempranos y terminan al otro día. Cuando se excede la tolerancia que es el límite que establece el artículo, ahí el departamento contravencional imputará", añadió.

Si se presentan situaciones en las que implican perturbaciones a personas con discapacidad, adultos mayores, pacientes o a protectoras que poseen una gran cantidad de mascotas, "eso se va a redituar a la hora del juicio, todos los casos son diferentes y hay que ver si se acredita el perjuicio y la extensión del daño que se causa. Eso se definirá en la graduación de la pena que se aplique, todas esas cuestiones son materia de juicio, son pruebas", concluyó el juez.

A raíz de la gran demanda por prohibir el uso de estos artefactos de estruendo, el año pasado siete municipios tomaron la iniciativa.

La Quiaca, El Carmen, Palpalá, Libertador, San Pedro, San Antonio y en Perico (el caso de este municipio no es total).

2.785 lectores se manifestaron en contra y 407 a favor

A través de la Fan Page y de la página web de El Tribuno de Jujuy se publicó una encuesta en la que se le preguntó a nuestros lectores sobre su adhesión o no al uso de pirotecnia en el marco de las fiestas patronales que son más frecuentes en el mes de agosto y en donde algunos creyentes por tradición arrojan artefactos explosivos. Por esta situación se ven numerosas quejas y reclamos en redes sociales de personas que poseen mascotas o están ligadas al proteccionismo, y también de aquellas que poseen familiares con alguna discapacidad a los cuales les hace un daño escuchar los estruendos. Al responder la encuesta, la mayoría de los usuarios se mostraron en contra de la pirotecnia y expresaron su malestar. En Facebook, entre 1.808 personas que votaron, 1.500 lo hicieron en contra y 308 a favor.

Algunos de los comentarios fueron: “Al santo se lo debe honrar con obras de bien, no dañando a quienes sufren con la pirotecnia. Se golpean el pecho caminando cuadras y cuadras sin interesarles el otro, ¿de qué les sirve?”; “Mi viejita se estresa con esos cohetes, no sabe qué hacer, se tapa los oídos, está así todo el día”; “no sirve para nada, si los santos (en caso de existir) no harán milagros por los petardos que se tiran, sino por la fe buenas obras de la gente” y “honra el santo q quieras, pero podes hacerlo rezando, no creo que escuche más tus plegarias si le mandas una batería de petardos, son realmente inconscientes y no le importa el otro”. Mientras que en la página web, de 470 personas que entraron a votar hubo 99 a favor, 36 que no les interesa el tema y 285 que se pronunciaron en contra. Podés seguir votando a través de www.eltribuno.com/jujuy.

“Estamos en un momento histórico”

Agustín Garlatti hizo referencia a la ley Nº 14.326 de maltrato animal, explicó que tiene más de 70 años y que es bastante simple con muy pocos artículos. Ahí se define los actos de maltrato y de crueldad, “establece penas pero son irrisorias porque son de 15 días a un año. Esto quiero decir que es considerado un delito de menor cuantía y que puede ser excarcelable”, sostuvo. Al respecto, siguió diciendo que “esto es tremendo porque hay casos de mucha aberración como ser el de ’Campeón’, ‘Gokú’, u otros como pasó en Perico por ejemplo que enterraron viva a una perra. Hubo situaciones de crueldad extrema y eso no se equipara con esas penas tan cortas”. En la cámara de Diputados se “estamos en un momento histórico porque se logró aprobar un dictamen de un proyecto que se presentó por medio de las protectoras y la diputada Alejandra Martínez.