Actividades del ciclo de Formación en Teatro y Géneros en este mes

Continúan las actividades del Ciclo de Formación y Reflexión de Teatro y Géneros, del Instituto Nacional de teatro representación Jujuy en cogestión con la Unju (Universidad Nacional de Jujuy). Comenzó ayer y concluye hoy la segunda parte del Seminario Taller "Feminismos, Decolonialidad y Teatro" (Herramientas críticas para pensar las artes escénicas), a cargo de Marina Rosenzvaig. Y, por otra parte, se pondrán en escena más obras de teatro, tal como se viene realizando hace un par de meses con este ciclo.

Marina Rosenzvaig ponderó el espacio que general el ciclo de Formación y Reflexión en nuestra provincia.

Las actividades del taller se están desarrollando en las instalaciones de La Mar en Coche (calle Puna 173, Barrio San Pedrito).

Y entre las puestas, hay que decir que ayer se presentó "¿Qué es ser mujer?" y hoy a las 18 en La Mar en Coche, se presenta "Hijas", para mayores de 12 años, a cargo del grupo del mismo nombre. Se trata de una obra de Ana Cecilia Córdoba, dirigida por Fabiola Quintos, que cuenta con las actuaciones de Nadia Ibáñez, Ana Cecilia Córdoba, Nadia Haru y Daniela Delfín. Hijas del femicidio, se trata de cuatro mujeres que sobreviven a su realidad y la transforman en lucha activa, siendo resilientes en una Jujuy que cierra los ojos, por miedo, por desconocimiento, por comodidad.

El 31 de este mes, se presentará "Silencio y que florezcan", a las 19 en La Mar en Coche. Una obra del grupo Las Glosas Teatlo, para mayores de 16 años. La autora es Verónica Pesce, y la dirección es de Gabriel Ángel Pascale. Cuenta con las actuaciones de Verónica Andrea Pesce, Gisela Laura Divone y Marcela Eva Sternberg. Dice la sinopsis: "Hay cosas que callo. ¿Hay cosas que debo callar? ¿Hay cosas que elijo callar? Dos mujeres recorren su propia historia intentando dibujar el camino que las trajo hasta aquí".

Sobre la tallerista

Marina Rosenzvaig es artista multidisciplinar, docente e investigadora en teatro, master en Performing Arts Studies de la Goethe Universität Frankfurt am Main, de Alemania, master en Artes del Espectáculo Vivo, de la Universidad de Sevilla, España, entre otras formaciones académicas.

Es investigadora categorizada, miembro del Instituto de Investigaciones en Artes Escénicas (Iiae) de la Facultad de Artes de la UNT. Publicó artículos y notas en revistas y libros especializados. Así también desarrolló una tarea editorial en distintas revistas sobre teatro. Tiene una labor artística multidisciplinar de investigación que cruza el teatro con otras artes y disciplinas.

Acerca de cómo se cruza la decolonialidad con el feminismo y el teatro en su propuesta de trabajo, la artista multidisciplinar, docente e investigadora en teatro Marina Rosenzvaig explicó que "desde hace varios años vengo trabajando desde una perspectiva crítica y pensando alternativas a la representación y las formas más conservadoras y clásicas de hacer teatro, desde mi punto de vista y desde el del feminismo y la decolonialdad, lo que hacen estas formas clásicas es reproducir maneras de representación que copian los esquemas autoritarios, conservadores de relacionarse en el medio social. La idea es poner en crisis la forma de representación, tanto desde cuáles son los lugares que ocupan las mujeres en el orden de los formatos artísticos y teatrales, y también pensar la representación sobre los cuerpos y las identidades de las mujeres. En principio, nos encontramos con que en las estructuras de representación están tan por debajo esas formas de la desigualdad y de violencia de género y opresión, que es muy difícil de mirar. Por ejemplo, los estereotipos".

La mirada de Marina Rosenzvaig trae cierta esperanza porque explica que "trabajo en Tucumán, que tiene una historia muy distinta a Jujuy. Vengo observando hace varios años lo que sucede en el NOA, en la región. En Jujuy me pasa que veo que a más distancia de los centros de producción de las representaciones, encontramos mayor cantidad de formas de hacer. De representar al mundo y a los sujetos, propuestas menos centralistas y más disidentes. Es decir, cuanto más lejos de los centros de los saberes, de la centralidad de quienes determinan cómo se representa y qué se representa -Buenos Aires e incluso Tucumán mismo- y también como oposición política a las circunstancias que atraviesa la provincia vinculadas a quién gobierna y cómo".

Y profundiza "En la primera parte del taller encontré un aire fresco, a diferencia de Tucumán que siento muy conservadora. Veo que hay muchas formas, más pequeñas, a través de colectivos, buscando otras maneras de representar para salirse de las lógicas de producción que los centros irradian. Sobre todo en este contexto de política nacional no sólo de ajuste, sino también de unidireccionalidad, que intenta formatear las formas desde lógicas que no nos pertenecen. Por supuesto que todo esto está acompañado por la ola feminista, que es un enorme espacio de resistencia. En ese sentido, Jujuy tiene una tradición un poco más larga de múltiples formas culturales y de representación, que se salen de lógicas más centrales de la cultura, y que el poder mira de reojo. Por eso me interesa mucho observar esos espacios y esas grupalidades".

"Desde hace unos años el INT en Jujuy viene trabajando líneas muy interesantes en ese sentido‘, opina Rosenzvaig. ‘Incluso este ciclo que se propone, que no he visto que se haga en otras partes. El ciclo permite pensar el mundo y las relaciones y cierra con una jornada de reflexión en septiembre. Es algo para mirar y para elogiar".