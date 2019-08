Jujuy entre las 17 provincias que tendrá internas

En todo el país mañana se realizarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) a fin de elegir los partidos que estarán habilitados a presentarse en las elecciones nacionales y la lista de candidatos que representará a cada partido político, dejando fuera de carrera a quienes no obtengan un mínimo del 1,5% de los votos, de modo que esta elección funcionará como "filtro". Esta instancia es obligatoria para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, quienes deberán elegir entre los precandidatos que se disputan el cargo de presidente, vicepresidente y, en Jujuy, tres bancas a diputados nacionales.

Desde las 8 y hasta las 18, los jujeños podrán cumplir con su deber cívico en las 255 escuelas de toda la provincia, que se afectarán para esta elección que, en Jujuy será la segunda que se lleva a cabo en lo que va del año. Y es que el pasado 9 de junio se cumplió la instancia provincial, y ahora, en las Paso se definirán los candidatos que participarán en las general del 27 de octubre, cuando se cumpla un tercer proceso eleccionario.

La elección de mañana, denominada Paso (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), como su nombre lo indican son "primarias" porque, en lugar de definirse cargos, primero se determinan las candidaturas oficiales, de cara a las elecciones generales; son "abiertas", porque todos los ciudadanos participan en la selección de candidatos, estén o no afiliados en algún partido político; son "simultáneas" porque se realizan el mismo día y en todo el país; y "obligatorias" para todos los ciudadanos que tengan entre 18 y 70 años. Si bien pueden hacerlo los adolescentes que a la fecha hayan cumplido los 16 años y que estén debidamente registrados en el padrón, no les cabe pena si no lo hacen.

Cabe mencionar que en la provincia, además del cargo a presidente y vice, se disputarán tres bancas en el Congreso Nacional, en tanto que en otras provincias también están en juego cargos a senador, y cargos ejecutivos y legislativos provinciales.

Distribución de urnas

Desde las primeras horas de la mañana, comenzará el operativo de distribución de urnas a cargo del Correo Argentino, con el apoyo del Comando electoral Jujuy.

Así lo confirmó el jefe del Distrito Electoral Jujuy, coronel Gonzalo Herrera, quien explicó que ayer las urnas ya se encontraban en los distintos municipios de la provincia y que a partir de hoy serán distribuidos en las 255 escuelas afectadas a la votación.

Señaló además, que una vez ubicadas en cada establecimiento educativo, las urnas serán custodiadas durante toda la noche por personal del Ejército, hasta mañana y que, a partir de las 8, se abrirán las puertas al electorado.

Dentro de las escuelas, la seguridad estará a cargo del Ejercito, en tanto que externamente será la Policía de la provincia la encargada del operativo. "En esta oportunidad el comando electoral afectará a unos 1350 efectivos", a los que se sumarán miembros de la Policía de la provincia, Gendarmería, y Policía Federal.

Transporte gratuito para electores



La Dirección de Transporte de la provincia pondrá a disposición un servicio gratuito de transporte para el traslado de los ciudadanos que deban emitir su voto mañana dentro del territorio provincial, desplegando para tal fin un operativo con diversos medios de transporte.

El servicio desde y hacia las localidades del interior comenzará hoy desde las 18, para las zonas de la Quebrada y Puna, mientras que para el resto del territorio iniciará mañana desde las 6 hasta las 20.

Los lugares de salida serán los siguientes: en San Salvador de Jujuy el transporte gratuito partirá de avenida Martiarena (ex 19 de Abril) esquina Bustamante, en Perico desde la plaza central, El Carmen desde la plaza central, en Pampa Blanca partirá frente al municipio, en San Pedro desde la plaza central frente a la iglesia, en Libertador general San Martín desde avenida Presidente Perón 2681 casi esquina 1º de Agosto, Yuto frente a la plaza central, El Talar frente a la plaza central, en Humahuaca frente al Mercado, en Maimará partirá desde calle Belgrano y Necochea, en Tilcara desde la estación de servicio ubicada sobre ruta 9, en El Aguilar frente a la Municipalidad, en Abra Pampa frente a la plaza central, al igual que en La Quiaca.

Deberán presentarse con DNI

Desde el Ejecutivo advirtieron que la gratuidad del servicio de transporte será tanto para la ida como para la vuelta a fin de que los electores puedan emitir su voto sin dificultades. Remarcaron que para poder viajar será necesaria la presentación del Documento Nacional de Identidad, el cual acredite la locación donde debe cumplir con su obligación cívica.

Los interesados en recabar mayor información respecto a la modalidad y horarios de transporte, podrán dirigirse a la Dirección General de Transporte sita en ruta Nacional 66, intersección ruta nacional 9, o bien comunicarse a los teléfonos: (388) 4983337, 4983342 o 4983343.

El Registro Civil atenderá hoy

Aquellas personas que no han recibido la renovación de su DNI en su domicilio y que todavía no lo retiraron del Registro Civil, hoy podrán hacerlo ya que el organismo provincial permanecerá abierto a fin de garantizar la entrega de los mismos para que los electores puedan efectuar su voto.

Así lo confirmó el titular del Registro Civil de la provincia, Octavio Rivas, quien señaló que de 9 a 12, la sede central de calle Belgrano y Senador Pérez y la oficina de Alto Comedero brindarán atención al público. Asimismo, indicó que en el interior se atenderá en las localidades más grandes que cuenten con Centros de Documentación Rápida, como en el caso de La Quiaca, Humahuaca, Abra Pampa, Tilcara, Palpalá, San Pedro y Libertador General San Martín. En este último distrito es donde hay un mayor número de DNI por retirar, ya que son cerca de 350 los documentos pendientes de entrega.

Cabe mencionar que en las elecciones de mañana, al igual que en la provincial, se deberá votar con el documento que figura en el padrón o uno posterior.