La pirotecnia está prohibida en cualquier tipo de evento

El artículo 97 del Código Contravencional de la provincia de Jujuy establece la "prohibición de la pirotecnia en espectáculos públicos" pero esta reglamentación no siempre se cumple indicó el abogado Agustín Garlatti, remarcando que el artículo queda nulo si las autoridades competentes autorizan su uso en algún evento.

En ese sentido, usuarios de Facebook y lectores de nuestro matutino en su versión digital también se mostraron disconformes por el uso de artefactos explosivos que son más frecuentes en este mes del año por la cantidad de festividades religiosas que hay en Jujuy, más el agregado de los actos políticos que se dan en el marco de las elecciones. Es importante mencionar que esto no ocurre en todos los eventos religiosos o actos políticos, pero si en su mayoría.

El artículo 97 señala que "prohíbase el uso de cualquier tipo de material de pirotecnia o artificio de pirotecnia en espectáculos públicos, se desarrollen éstos en espacios abiertos o cerrados, alcanzando la prohibición a los lugares adyacentes a su realización. Será sancionado con hasta sesenta (60) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinticinco Unidades de Multa (25 UM) o arresto de hasta quince (15) días y prohibición de concurrencia a espectáculos públicos".

"Quedan exceptuados los espectáculos de artificios en lugares abiertos que cuenten con habilitación de la autoridad competente. Falta de cumplimiento de normas de seguridad", también dice el artículo.

Al respecto, el abogado Agustín Garlatti, en diálogo con El Tribuno de Jujuy comentó que el uso de pirotecnia en eventos religiosos o políticos "está prohibido mediante un artículo. pero pese a eso, si es autorizado si pueden usar artefactos explosivos. Esto deja abierta una puerta a que se siga usando cuando estén habilitados por alguna autoridad. Pero si no cuentan con esta habilitación están violando el Código Contravencional".

Desde muchos sectores como ser el proteccionismo o padres de chicos que poseen autismo, "creemos que el uso de pirotecnia es dañino, es nocivo y violatorio de derechos. Se debería avanzar en una normativa que solamente permita una pirotecnia no sonora. Teniendo en cuenta un consenso, sabiendo que hay gente que vive de esto. Eso es compatible en un sistema de derechos que cuida a los de los demás", añadió.

Más sanciones

También otorga sanciones a quien "pretendiera introducir, ingresare o facilitare, por cualquier medio, elementos de pirotecnia al ámbito espacial en donde se desarrollara un espectáculo público, y utilizare o facilitare el uso de elementos de pirotecnia, dentro del ámbito espacial en que se desarrollare un espectáculo público y, en las zonas circundantes, inmediaciones al lugar de su realización, en una distancia no menor de cien (100) metros, cuando aquel tuviere lugar en espacios abiertos, tanto en forma inmediata a su inicio, durante su desarrollo como a su finalización. En todos los supuestos procederá el comiso de los elementos de pirotecnia y posterior destrucción por parte de la autoridad competente".

“Se debe lograr un consenso”

Asimismo Agustín Garlatti sostuvo que “la pirotecnia cero es muy saludable y ahí tenemos que llegar porque causa mucho daño tanto en personas que tienen autismo, adultos mayores, para animales. Son muchas las consecuencias y hay gente que no la padece ni está cerca de los que la sufren y no pueden empatizar”.

Hubo iniciativas provinciales de diputados pero no avanzaron, “se debe lograr un consenso, y eso podría darse mediante el uso de pirotecnia no sonora que existe en otros países y no tendría las consecuencias que tiene en muchas personas y animales”, aseguró.

Siguió diciendo que “hay varios municipios que fueron prohibiendo el uso de la pirotecnia. Pero la Justicia declaró inconstitucional este tipo de ordenanzas entendiendo que había una ley nacional que regula la fabricación, uso y tenencia de fuegos artificiales. Se debería avanzar en esta ley, para prohibir estos artefactos y que si los hay que no sean sonoros”.

Por último afirmó que el daño que provoca esto se ve muy reflejado en aquellos lugares en donde hay una gran cantidad de perros que son rescatados del maltrato y abandono como ser el Hogar “San Roque”.

Que protege a unos 500 canes y que ante estruendos, sufren y se presenta una situación de caos porque buscan escaparse al igual que perros que si tienen sus hogares y que se extravían a raíz de esas explosiones.

A nivel nacional, las provincias que prohibieron su uso son Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego, en esta última rige la ley desde 1996. En 2012 y a través de la Ley 2.833 se consiguió lo mismo en Neuquén; y en 2013, la Ley 4.454 dispuso lo propio en Mendoza.