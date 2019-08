Peligra la construcción de la carroza

Comenzaron a trabajar en las vacaciones, pero no llega el hierro prometido por el Ente de la Fiesta de los Estudiantes.

Los estudiantes de la Escuela de Comercio Nº1 "José Manuel Estrada" de Perico comenzaron a construir la carroza desde las vacaciones de invierno y ahora esperan el hierro prometido por el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta de los Estudiantes. La docente Liliana de Bal dijo que "estamos preocupados porque tenemos el tiempo encima y todavía no tenemos respuesta por el hierro que nos tenía que entregar el Ente, llamamos ayer (por el jueves) y como siempre nos dicen llamen mañana y siempre nos dicen que no hay noticias, y así estamos. Este año nos hicieron optar entre las tablees para la iluminación o el hierro, y nosotros elegimos el hierro, pero hasta el día de hoy no tenemos este material acordado, ahora tratamos de reciclar el hierro del año pasado, pero es poco lo que rescatamos y por ahora lo utilizamos en las figuras más chicas, pero para las figuras más grandes y el piso de todo si o si necesitamos el hierro", agregó.

Finalmente, la docente expresó que "nosotros contábamos con este hierro, que es la única ayuda que nos daría el Ente, pero no lo mandan, ahora hablábamos con el profesor Antonio Esquivel y evaluamos que vamos hacer porque son las carrozas del interior, son las perjudicadas, porque nosotros no tenemos la logística que tienen los carroceros de la capital, nosotros dependemos de la ayuda que nos dé el gobierno. Desfilaríamos el 20 de septiembre, ahora estamos en el grupo A y tendríamos que ir el 18, todo se complicó, los chicos son de fierro, pero realmente peligra nuestra presentación de la carroza en la fiesta".

El jefe de carroceros, Matías Medina, manifestó que "por ahora seguimos reciclando material, hacemos lo que podemos, mientras esperamos que llegue el hierro. Tenemos todas las ganas, entendemos que está muy difícil todo, pero nada nos detendrá. Ahora con el tema de los estudios estamos viendo porque la falta del hierro nos demoró el trabajo, por eso habrá que dedicar más tiempo para cumplir con los estudios, ya acordamos los chicos que estudian turno mañana, a la tarde trabajarán con la carroza y así los del turno tarde, harán lo propio a la mañana".