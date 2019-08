Tres años de prisión en suspenso para el endoscopista por la muerte de Débora Pérez Volpin

El tribunal que condenó al endoscopista Diego Bialolenkier por la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin publicó hoy los fundamentos del fallo en los que consideró que el médico "faltó a su deber de cuidado" mientras que sostuvo la absolución de la anestesista bajo el argumento de que "realizó todas las maniobras para asistir a la víctima más allá de no haber tenido éxito".



El tribunal también señaló que el hecho de que Bialolekier no haya informado al resto del equipo médico sobre la perforación de las vías digestivas causada por un exceso de fuerza al introducir el endoscopio contribuyó a que las maniobras de reanimación no fueran efectivas.