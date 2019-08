Las cuatro claves de una Paso que excederá a una gran encuesta

Los argentinos asistirán hoy a las urnas tras presenciar una de las campañas más pálidas, confrontativas y vacías de contenido que se recuerde desde la vuelta de la democracia. No hubo propuestas concretas en casi ningún área, se desconocen los eventuales equipos económicos de cada frente y abundaron las generalidades y agravios en los discursos. Otra vez, al igual que hace cuatro años, la Argentina se encamina a elegir a un jefe de Estado que no provoca expectativas por sí mismo, ya que su principal atributo radica en ser el polo opuesto de su rival: algo así como un Guatemala vs Guatepeor.

Paradójicamente, en estas Paso no se definirá ninguna candidatura presidencial porque los partidos volvieron a optar por el dedo de sus cúpulas a la hora de dirimir sus internas. Pese a eso, las elecciones serán cruciales para comenzar a delinear el futuro del país, apremiado por una de las crisis económicas y sociales más profundas de las últimas décadas.

¿Superará el ochenta por ciento la polarización entre Mauricio Macri y Alberto Fernández? La respuesta a esa incógnita puede transformarse en el adelanto más concreto para proyectar si el próximo presidente será elegido en primera vuelta o no.

Una eventual victoria del kirchnerismo por más de cinco puntos en los comicios de hoy podría ser clave para que los Fernández se impongan sin balotaje. Sin embargo, si los resultados llegaran a quedan muy parejos no se descarta que sea Macri quien pueda llegar a ser reelecto en octubre. Está claro que el escenario previo a los comicios presenta una inusual paridad que complica las proyecciones a mediano plazo.

¿Habrá una importante cantidad de votantes o la falta de internas mermará la convocatoria? El Gobierno destinó la última semana de campaña básicamente a llamar a que la gente vote, ya que están convencidos que a mayor cantidad de votantes sus chances se verán acrecentadas. Esta situación ocurre porque a Juntos por el Cambio le va mucho mejor que al Frente de Todos en el sector de la tercera edad, naturalmente el más refractario a asistir a las urnas. Macri deberá prenderle una vela al clima y también a la velocidad del proceso electoral (básicamente que las filas no sean muy largas en las escuelas) para evitar mayores diásporas en esos votantes. Alberto y Cristina Fernández saben a la perfección que sus apoyos son mucho más consolidados y militantes que los del Gobierno, por eso confían en que hoy ese factor va a tener mucho peso a la hora del escrutinio. Atento a la fortaleza del macrismo entre los adultos mayores, Alberto Fernández lanzó una de sus advertencias más polémicas de la campaña: dejar de pagar las Leliq para aumentar los haberes jubilatorios. El Frente de Todos está muy bien posicionado entre el público más joven, quien suele estar más predispuesto a ir votar.

¿Alguna fuerza logrará salir tercera con más del quince por ciento de los votos? Una de las particularidades que tuvo esta campaña fue básicamente la instalación de que hoy se elegirá entre kirchnerismo y anti kirchnerismo, lo que le restó potencial electoral a candidatos como Roberto Lavagna, José Luis Espert, Juan Gómez Centurión, Nicolás del Caño o Manuela Castaneira. Si alguno de ellos llegara a superar las expectativas iniciales -ninguno alcanzaba más del diez por ciento en las encuestas previas a la veda- se convertiría en un actor de peso de cara a la definición de octubre, en donde podría acrecentarse aún más la polarización que en las Paso. En las elecciones de 2015, que fueron mucho menos polarizadas, Sergio Massa se había transformado en un actor fundamental tras haber sacado más del veinte por ciento de los votos en las primarias y las generales. Ese porcentaje terminó siendo vital para la victoria de Macri en el balotaje.

¿Qué pasará con la economía a partir de mañana? Sin lugar a dudas, esa es la pregunta más difícil de responder, pero también la más importante. Los mercados abrirán su jornada con la certeza de los resultados y un panorama mucho más claro de quien puede llegar a sentarse en el sillón de Rivadavia. Los economistas vienen anticipando que una derrota relativamente abultada del Gobierno podría traer aparejado un nuevo proceso devaluatorio en la Argentina. Si bien es cierto que los hombres de negocios son mucho más adeptos al macrismo que al kirchnerismo, también lo es que el dólar ya viene subiendo desde la semana pasada y continuó en alza hasta anteayer, cuando ninguna encuesta mostraba un triunfo muy consolidado de alguna de las dos fuerzas principales. La economía empezará a recorrer un camino de mayor certeza a partir de mañana, lo que podría permitir dos cosas totalmente opuestas entre sí: la tranquilidad financiera de un resultado favorable para los mercados o una aceleración de las variables macroeconómicas si los hombres de negocios comienzan a tener dudas.