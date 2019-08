El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una temperatura máxima de 22º C para hoy.

Un domingo soleado se disfruta en la capital jujeña en esta jornada electoral a nivel nacional.

De acuerdo a datos brindados por el Servicio Metereologico Nacional, el buen tiempo continuaría hasta el martes que se prevé un brusco descenso de temperatura.

La temperatura alcanzaría para hoy una máxima de 22º C; mañana llegaría a los 24º C y el martes rondaría los 14º C.