Patricia Bullrich: "Todo se desarrolla con normalidad y sin inconvenientes"

"Acabo de hablar con todos los jefes operativos de las fuerzas federales de seguridad, que están bajo el comando electoral y, de acuerdo a lo que me dijeron, todo está desarrollándose con total normalidad y sin inconvenientes", dijo la funcionaria a la prensa luego de emitir su voto.



Agregó que los únicos inconvenientes que se detectaron en la frontera fue con "dos lanchas que quisieron ingresar por pasos ilegales con cinco ciudadanos paraguayos cada una, que no pudieron entrar".



Dijo también que en la frontera con Bolivia también hubo un caso en el que "dos personas" intentaron ingresar, sin éxito.



"Hay una fuerte custodia para que nadie que no esté habilitado a votar en Argentina lo haga", remarcó.