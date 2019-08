Ya votó el 66% del padrón nacional

Un 66% del padrón nacional ya votó en las primarias que se desarrollan hoy en todo el país, entre ellos los tres principales precandidatos a presidente, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Roberto Lavagna.



Según informó la Cámara Nacional Electoral, hasta las 16 había votado el 58 % del padrón total de 33.841.837 electores habilitados para definir los candidatos que competirán en las elecciones de octubre por los cargos de presidente, senadores y diputados nacionales.



En tanto, la Justicia Federal con competencia electoral ordenó hoy difundir públicamente los resultados del escrutinio provisorio recién cuando ya se encuentre escrutado el 10% de las mesas electorales correspondientes al distrito porteño y a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.



Así lo dispuso la jueza federal con competencia electoral en el orden nacional, María Romilda Servini, en una resolución que fue remitida por cédula electrónica al Ministerio del Interior, a los apoderados de todos los partidos políticos y a la empresa encargada del procesamiento del conteo de votos, SmartMatic.



La disposición judicial fue inmediatamente acatada por el gobierno nacional, que a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) anunció hoy que los primeros resultados del escrutinio provisorio de las PASO se informarán una vez que esos distritos “alcancen el 10 % de las mesas escrutadas” y después de las 21 horas.



El primer precandidato presidencial en votar fue el postulante de Consenso Federal, Roberto Lavagna, quien hizo un llamado a los ciudadanos a votar “con el corazón estrictamente lo que desea y sin ningún otro tipo de cálculo”, ya que así se tendrá en esta PASO “una radiografía de lo que siente la población realmente”.



Así lo afirmó el ex ministro de Economía en declaraciones que formuló a la prensa luego de votar esta mañana, a las 9.45, en el Instituto San Francisco de Asís, del barrio porteño de Núñez.



Luego fue el turno del precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien emitió su sufragio en la Universidad Católica Argentina ubicada en Puerto Madero, acompañado de su pareja Fabiola Yañez.



El postulante dijo estar “seguro de que la gente nos va a acompañar”, aseveró que “los peronistas estamos todos unidos” y anticipó que tras las PASO de hoy hará una “convocatoria a todos los argentinos para que nos unamos para arreglar los infinitos problemas que estamos viviendo”.



“Hoy es un día donde los argentinos deciden el futuro, y eso es muy valioso que ocurra”, indicó Fernández quien afirmó también que está en “permanente comunicación” con su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien vota en Río Gallegos y no volverá a la ciudad de Buenos Aires durante la jornada de hoy.



Finalmente, el presidente y precandidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, aseguró que "es muy importante lo que pase en esta elección", al tiempo que consideró “fundamental” que "todos los argentinos vayan a votar, que sean protagonistas", porque en estas PASO "se definen 30 años de historia argentina".



Macri hizo declaraciones luego de votar en la escuela número 16 Wenceslao Posse, ubicada en la calle Juncal 3131, en el barrio de Palermo, donde se montaron fuertes medidas de seguridad, con efectivos en el interior del establecimiento y de la Policía Federal en el exterior.



"Estamos tranquilos. Hicimos todo lo que teníamos hacer y dar con el corazón, todo eso pusimos”, dijo el presidente acompañado por su esposa, la primera dama Juliana Awada, tras saludar a cada uno de los integrantes de la mesa donde votó.



También votó el precandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, dijo hoy que “hay que enaltecer el voto” y sostuvo que la manera de hacerlo es no votar “por bronca, con miedo ni por el mal menor”, sino hacerlo "con el corazón", tras emitir su voto.



Además emitió su voto el precandidato a presidente de la izquierda, Nicolás del Caño, quien señaló que destacó hoy la "expectativa" de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y convocó a "toda la gente que vote sabiendo que no hay solo dos opciones en esta elección".



La precandidata presidencial del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, aseguró hoy que tenía "mucha expectativa" de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que tienen lugar hoy en todo el país, al emitir su voto en la Escuela EP N° 10, partido de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires.