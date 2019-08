Prohibieron el ingreso de ciudadanos extranjeros

Cuatro grupos de ciudadanos extranjeros fueron demorados y devueltos hoy a sus países en pasos fronterizos ilegales de las provincias de Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy, informó hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



"Los operativos responden a respetar el principio de un ciudadano un voto porque en muchas ocasiones venían extranjeros a votar, así que fueron detectados en dos lanchas con unas diez personas cada una, en el (río) Paraná, y en dos pasos ilegales en La Quiaca (Jujuy) y en Salvador Mazza (Salta)", apuntó en declaraciones a Radio Nacional.



Consultada sobre si los extranjeros iban a votar en la Argentina, Bullrich apuntó que "eso no lo sabemos porque las personas fueron devueltas, también puede ser que hayan intentado cruzar por pasos ilegales, que no son los 16 que hay habilitados en el norte y en noreste argentino, porque es una práctica habitual de gente que no quiere caminar 500 metros para cruzar por el paso legal".