Baja cantidad de votantes, hasta el mediodía el porcentaje no alcanzó el 25%

La jornada electoral se resolvió en un marco de tranquilidad en las 24 escuelas habilitadas, salvo algunas mesas, en las que hubo cierta demora hasta la conformación de las autoridades. A diferencia de las elecciones pasadas, lo que llamó la atención fue la escasa afluencia de votantes y pasado el mediodía no había alcanzado el 25% del padrón. Varias fueron las razones que hacían suponer el motivo de la poca presencia en las urnas, por un lado la jornada dominical se presentó con bajas temperaturas por lo que muchos prefirieron no levantarse temprano para sufragar a primera hora, por otro lado, la gente no tuvo como en otras oportunidades, medios de movilidad gratuitos para ser llevada hasta las escuelas, salvo algunos partidos políticos que contrataron algunos remises para el traslado de sus afiliados.

La seguridad en el interior de los establecimientos educativos, estuvo a cargo de efectivos del Ejército, en tanto que en el patio externo, lo hicieron dos efectivos de la Policía de la Provincia, dependiente de la Unidad Regional 2, que también montó un minucioso operativo de seguridad y prevención en las inmediaciones de los establecimientos educativos, afectando a un total de 180 efectivos por turno y todos los móviles. En ese sentido, fue estricto el cumplimiento de las disposiciones de no permitir la aglomeración ni permanencia de particulares en las veredas de las escuelas, por lo que la policía debió intervenir realizando requisas a personas que merodeaban los alrededores en actitud sospechosa. Uno de los procedimientos, se concretó en inmediaciones de la escuela Normal, donde efectivos de la División Motorizados del Comando de Prevención y Seguridad Ciudadana, al percatarse de la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa, procedieron a la requisa. El objetivo de la jefatura de la UR2, fue lograr que el trámite fuera fluido, evitando la permanencia de personas que podrían incurrir en una actividad delictual y ante la duda y la negativa de las personas a retirarse se realizaron los procedimiento correspondiente y la comparecía y los que no tenían que ver en algún ilícito, se retiraron luego de suministrar los antecedentes. En la zona rural, también se llevó a cabo con normalidad el acto eleccionario, según el reporte policial.

Algunos de los cuestionamientos por parte de los ciudadanos, fue la disposición de no pegar el sobre con saliva, como está acostumbrada la gente o mediante la utilización de algún pegamento. En algunas escuelas les informaron a los votantes que no debían cerrar el sobre con saliva por cuestiones de higiene y en otras, argumentaron que debían introducir la solapa sin pegarla para que no haya demora ni pérdida de tiempo al momento del conteo de votos. Lo cierto, es que la comunidad no se mostró conforme con esta determinación, y optó por hacerlo de la manera ya tradicional, aplicando saliva para sellar el sobre.

Por otro lado, ante la escasa participación del electorado, los referentes políticos pidieron a través de los medios de comunicación, que la gente mayor demuestre compromiso y responsabilidad, participando en la jornada democrática y alentaba a todos para que llegaran a emitir su voto.

“Estas elecciones son muy importantes para el futuro del país, hay que pensar con el corazón, hay que pensar en los que nos siguen a nosotros para dejarle un país donde haya respeto. Hay que dejar de lado el partidismo, la política ha evolucionado mucho, ya no sirve el fanatismo partidario, y si hay que algún candidato que no convence no hay que votarlo, hay que optar por otro. La oportunidad que nos da el voto es que se puede cortar y fraccionar y hay que hacer uso de ese poder”; fueron algunos conceptos de algunos votantes que fueron consultados en la jornada.