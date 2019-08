"Hicimos una mala elección", expresó Mauricio Macri

Poco después de las diez de la noche el presidente Mauricio Macri reconoció una derrota que todavía no estaba difundida en los números del recuento provisorio pero que Juntos por el Cambio ya tenía presente.

"Hemos tenido una mala elección", agregó Macri, "pero lo que se necesita es continuar con el cambio hacia octubre".

La diferencia de 15 puntos no había sido calculada por las encuestadoras y sorprendió a todos, fundamentalmente al oficialismo

"Hay que ir hacia el futuro. Queremos vivir en un sistema donde haya democracia y para definir los próximos 30 años para Argentina", destacó el mandatario.

Recordó que en su gestión "el nivel de dificultades que tuvimos estos años ha llevado a que haya mucha angustia y duda".

Luego agregó: "Estoy acá para ayudarlos porque amo este país, creo en lo que todos podemos hacer.

Veo que es muy importante que todos sigamos dialogando en este país y explicándole al mundo lo que queremos porque tenemos que ser parte del mundo".

"Debemos tener un mensaje claro para que nos puedan ayudar, sino va a ser muy difícil", señaló Macri.

"Estamos dejando todo por nuestro querido país. Duele que no hayamos tenido todo el apoyo pero a partir de mañana somos más responsables de que este país salga adelante", comentó.

Destacó el triunfo del Frente Juntos por el Cambio en Capital Federal, de la mano de Horacio Rodríguez Larreta. "Quiero un instante felicitarlo a Horacio (Rodríguez Larreta) porque es un ejemplo para todos los argentinos, nadie le regaló nada. Sigue sorprendiéndonos con su capacidad de trabajo y es merecedor de este reconocimiento".

Minutos después dio una conferencia de prensa en la que agregó que "todos tenemos que ser responsables para que Argentina crezca, atendiendo a los mercados, a la industria, siempre con una conexión hacia el futuro".

"Es importante ver cómo esos dirigentes que hay hoy se suman hacia ese futuro que necesita la Argentina".

"Vamos a seguir conduciendo el país hacia ese futuro que queremos. Este es el camino correcto pero duele que haya argentinos que piensen en otro destino, que no lo hay", enfatizó.

“Esto es algo que nadie esperaba... una nueva realidad”



Durante la conferencia de prensa que Macri dio luego de pasar por el escenario del búnker del Frente Juntos por el Cambio, se refirió al contexto macroeconómico.

“Hemos logrado grandes progresos en términos de abrir oportunidades, en materia de exportación, nuevos mercados, eso cuando empieza a funcionar se transforma en empleo”, destacó. “Pero hay una parte importante que no estoy convencido -acotó-, ahora veremos qué pasa en octubre y posiblemente en noviembre”.

“Esto es algo que nadie esperaba, han fallado todas las encuestadoras pero no falló el sistema de escrutinio. Nunca antes se cargó con esta velocidad”, precisó.

“Ahora hay que explicar esta nueva realidad, voy a seguir dejando todo como lo vengo haciendo.

Hay quienes votaron a otras alternativas y eso nos abre un trabajo muy grande para octubre”, continuó.

“Tenemos con qué crecer. Nunca subestimamos a nadie, por educación, por mi forma de ser. Subestimar es algo feo. Yo estoy convencido de que Argentina tiene un gran futuro por delante.

Si nos volvemos para atrás en la mitad del río vamos a tener problemas.

Vamos a seguir apostando al trabajo, con verdad. No queremos una Argentina aislada”, finalizó.