Invitan a donar cabello para chicos con cáncer

"Doná cabello, regalá alegría" se llama la campaña solidaria que se llevará a cabo el viernes de 15 a 20 en la glorieta de la plaza Belgrano, donde se realizarán cortes de cabello que irán destinados a la confección de pelucas para personas con cáncer.

Hay dos formas para colaborar, llevar el cabello y donarlo allí; o cortárselo durante el evento mediante los peluqueros que estarán colaborando.

Los requisitos para donar son los siguientes: tiene que estar limpio y seco, en buenas condiciones, no importa que esté teñido, deben atarlo en ambos extremos antes de cortarlo, los mechones deben tener un mínimo de 15 centímetros de extensión y una vez que el pelo esté atado, limpio y seco, es el momento de cortar. Es necesario guardarlo en una bolsa hermética para enviarlo.

Ivone Rivera, referente de "Fermín Morales", en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "puede ser cualquier tipo de cabello, todo será bienvenido. Estarán ahí los peluqueros que harán los cortes en vivo, las personas pueden llevar su cabello o les realizarán un corte de un mechón u otro. También habrá maquilladoras en el evento que brindarán información a la gente sobre su labor. Es un conjunto de personas que se sumaron a la movida".

Los organizadores de esta colecta son las fundaciones "Fermín Morales" que contiene a niños con cáncer y "Ars Médica" que hace lo mismo con pacientes adultos.

"Ambas fundaciones venimos trabajando de forma coordinada. Brindamos charlas en escuelas donde hablamos principalmente sobre el cáncer, sus síntomas y las verdades y mentiras que hay alrededor de esa enfermedad", añadió.

En ese sentido afirmó que "hay mucha gente que tiene ideas erróneas sobre la enfermedad. Algunos piensan que el cáncer provoca caída del cabello en todos los pacientes oncológicos pero en realidad no es así, eso depende mucho del organismo y el tipo de cáncer. El de mama por ejemplo tiene una alta tasa de caída pero hay otros que no, el tratamiento también incluye que no es el mismo en cada persona".

Falsos mitos

"Otro mito que circula mucho es que el cáncer es igual a muerte y eso no es así. O también dicen que es contagioso, muchos piensan eso. Hay que acompañar a la familia y buscar información fehaciente de profesionales, es importante no dejarse llevar por lo que dicen los demás. Hay mitos que son muy negativos para el paciente cuando inicia su tratamiento", explicó Agustina Varela, coordinadora de "Ars Médica".

En relación a las charlas, explicaron que mayormente las dan en escuelas secundarias. Trabajan con los estudiantes y los padres, "es importante tratar los valores porque hay algunos chicos que regresan a clases con barbijos y son discriminados. Piensan que el cáncer es contagioso o por el aspecto físico. Se sienten muy mal y eso no les hace bien. Por eso hablamos sobre valores y la inclusión", añadió Varela.

Siguió diciendo que "la caída del cabello influye en el estado emocional de los chicos más que nada por la mirada del otro. Hay chicas con turbantes que le dicen "pobrecita, tiene cáncer" y ellas quieren sentir su autoestima más elevada y no que les sientan lástima. Es un proceso reversible porque el cabello vuelve a crecer".

Contención mediante charlas de la fundación “Ars Médica”



“Ars Médica” es una institución sin fines de lucro cuya misión es apoyar integralmente al paciente oncohematológico y su entorno, como así también promover y realizar aportes a la investigación científica de enfermedades oncológicas.

Contiene a pacientes mayores de 18 años con cáncer y a sus familiares mediante un equipo médico y talleres o encuentros terapéuticos.

Los talleres y encuentros son destinados a pacientes, familiares y amigos donde hablan sobre cuestiones médicas relacionadas a la enfermedad y mediante el grupo terapéutico que se llama “Alas para vivir” realizan contención emocional y social. Realizan charlas mediante nutricionistas, de psico-oncólogos, talleres de maquillaje, de yoga, psicoterapia, entre otras, para acompañar el proceso de la patología.

“Necesitamos saber que no estamos solos en esta lucha, así como sentir que todo es posible si nos ayudamos entre todos, que ningún objetivo está lejos y ninguna situación exenta de ser modificada”, remarcaron desde la institución.

Se pueden comunicar con ellos mediante la página web: http://fun dacionarsmedica.org o a través del Facebook: Fundación Ars Médica.

Llamado a la solidaridad

Desde “Fermín Morales” piden a la sociedad jujeña donaciones de aguas saborizadas que irán destinadas a los pequeños que se encuentran hospitalizados. “Es importante para que ellos puedan pasar el mal gusto que les dejan sus medicamentos”, aseguró al respecto Rivera.

Se puede llevar donaciones a la sede de la fundación en Goyechea esquina Florida de lunes a viernes de 8 a 13 y 15.30 a 19.30. O comunicarse al Facebook: Fundación Fermín Morales y al 388- 154717299.